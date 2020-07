Non solo tartarughe spiaggiate sul Gargano. Caretta caretta depone uova a San Menaio: "E' raro!"

Non solo tartarughe spiaggiate sul Gargano. Un esemplare di Caretta caretta, infatti, ha scelto la spiaggia di San Menaio per deporre le uova e creare il suo nido. Ad individuare l'animale prima e il sito individuato per deporre le uova sono stati i soci del locale Circolo nautico.

L'area interessata è stata poi messa in sicurezza dai volontari di Legambiente e dal personale Asl, servizio veterinario. Si tratta di un evento rarissimo per queste zone, oltre che di grande conforto in una stagione segnata da un elevato numero di carcasse di tartarughe marine giunte senza vita a riva.