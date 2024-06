Il futuro parte dall'oggi: a Foggia, la tappa dell’eco tour 'Ricomincio da tRe' sul consumo sostenibile

Nuova tappa per l’eco tour di 'Ricomincio da tRe', il progetto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato all’educazione ad un consumo sostenibile ed all’economia circolare, e promosso dalle associazioni dei consumatori Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori Utenti, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino ed AssoUrt.

Giovedì scorso a Foggia, presso il Centro Diurno Socio-Educativo 'Caione-De Leonardis'”, si è tenuta l’iniziativa organizzata da Codici dal titolo 'Giovani per un Futuro Sostenibile: incontro di educazione e azione'.

“Si è trattato di un incontro interattivo dedicato alla sostenibilità – spiega Davide Zanon, rResponsabile dell’Ufficio Progetti di Codici –, che ha coinvolto una trentina di giovani della struttura. Ragazzi tra i 14 ed i 18 anni con cui ci siamo confrontati sul futuro, anche e soprattutto a livello pratico. Abbiamo parlato delle azioni con cui possiamo contribuire ad un futuro verde, mettendo in pratica i principi dell’economia circolare".

"Dobbiamo renderci conto - aggiunge - che siamo i protagonisti di questa sfida, che il cambiamento parte da noi, anche attraverso comportamenti quotidiani che possono apparire poco importanti, ma che invece incidono in maniera forte se ragioniamo in larga scala. Questo è proprio il senso del progetto che stiamo portando avanti. Con Ricomincio da tRe vogliamo diffondere tre pilastri dell’economia circolare come il recupero, la riparazione ed il riuso dei materiali. E lo facciamo sensibilizzando i giovani, che in questo eco tour stanno dimostrando grande attenzione a questi temi. Un interesse che non si ferma agli slogan, ma che trova una applicazione pratica nell’adozione di gesti e scelte che rientrano nel consumo consapevole e sostenibile”.

“È stata una bella iniziativa che ha visto il coinvolgimento di ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni – commenta Cristina De Sario, Responsabile Attività di Codici Lecce – , che sono stati impegnati in un’attività laboratoriale avente come fine il riciclo di cartone per realizzare un modellino a forma di sfera da utilizzare, ad esempio, come lume o porta penne. I ragazzi hanno lavorato insieme nell’assemblamento di quanto necessario”.