Foggia si arricchisce di 50 nuovi alberi grazie ai bambini e a Legambiente

Gli alberi danno tanto, ora tocca a noi. È stato questo lo slogan della ‘Settimana del verde urbano 2023’ del Circolo Gaia di Legambiente che ha visto una serie di eventi di sensibilizzazione anche nella città di Foggia grazie al circolo foggiano e alla collaborazione dell'ARIF -Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali e del Comune.

La campagna, che si è svolta da lunedì 20 a mercoledì 29 novembre, è stata preceduta da incontri dei formatori di Legambiente con tutte le scuole coinvolte (oltre mille gli alunni che hanno patecipato) ed è stata dedicata al contributo che gli alberi danno nella lotta alla crisi climatica e all'insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità. Piantare un albero è stato un gesto fondamentale per esprimere la volontà di prendersi cura del nostro pianeta.

Tutti uniti per mettere a dimora circa 50 alberi nei giardini delle scuole e nel parco pubblico di Pantanella, un polmone verde nell’area urbana che sarà un beneficio non solo per la comunità locale ma contribuirà a raggiungere gli obiettivi del progetto europeo ‘Life Terra’, un movimento di cittadini che ha coinvolto amministrazioni, associazioni, imprese e personaggi del mondo dello sport e della musica con l’obiettivo di far nascere una rete che nel tempo possa arrivare a mettere a dimora 500 milioni di alberi a livello internazionale.

“Gli alberi sono il nostro alleato numero uno nel contrasto alla crisi climatica – dicono gli organizzatori – e migliorerebbero la qualità della vita dell’uomo nelle nostre città a partire dalla riduzione dell’inquinamento dell’aria e del suolo fino al contrasto al fenomeno delle ‘isole di calore’ nelle aree urbane, alla salvaguardia della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. È per questo che, come ogni anno, cerchiamo di evidenziare la forza degli alberi e che tocca a noi metterli a dimora numerosi e, soprattutto, prendersene cura nel tempo. Il verde è un bene comune”.

Un solo albero può compensare la produzione di 700Kg. di CO2, pertanto piantare un albero è un gesto fondamentale per esprimere la volontà di prendersi cura del nostro pianeta. Gli alberi in città e non solo equilibrano e mitigano gli effetti di degrado, di inquinamento e di impatto ambientale prodotto dalle attività e dalle costruzioni dell'uomo, regolando il microclima e arricchendo le biodiversità e svolgono anche una funzione estetica in quanto impreziosiscono il volto delle città diventando un vero e proprio arredo urbano la cui presenza diventa fondamentale per mantenere l'equilibrio uomo e ambiente anche dal punto di vista visivo.

A Foggia sono stati piantati circa 50 alberi grazie alla partecipazione sia di alunni che di semplici cittadini che hanno preso l’impegno di innaffiare le piante, mentre Legambiente Circolo Gaia quest’anno ha voluto piantumare anche un albero di ulivo come simbolo di pace.