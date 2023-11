Candela, comune che non spreca premiato dalla Luiss

Candela, borgo del riciclo. È andato al piccolo comune del Subappennino, infatti, il premio ‘Non sprecare 2023’ sezione Istituzioni. Promossa in collaborazione con l’Università Luiss di Roma, l’iniziativa premia “idee e progetti che possano innescare un processo di cambiamento partecipato e pratiche di cittadinanza più consapevole e più responsabile, iniziative economiche ispirate all’economia circolare e buone pratiche all’interno dell’universo delle associazioni, delle istituzioni e della pubblica amministrazione”.

Candela l’ha spuntata grazie al progetto ‘3R (Ricicla, riusa, riduci)’ con il quale si incentivano i cittadini, con un bonus fino a 150 euro per la spesa, a scegliere consumi e stili di vita in grado di ridurre i rifiuti da smaltire. Con un grande vantaggio, anche economico, per il comune. Ecco come funziona.

Il cittadino-consumatore fa il suo acquisto e sceglie, per ciascuna categoria merceologica, prodotti riutilizzabili che non siano quindi monouso (per esempio i dischetti struccanti lavabili, i cotton fioc in silicone, la carta da forno riutilizzabile). Poi consegna gli scontrini della sua spesa a uno sportello comunale ed entra in una graduatoria che si forma sulla base dell’impatto ambientale di ciascuno prodotto. Sulla base del punteggio accumulato, il cittadino-consumatore ottiene un bonus pari al 50 per cento della spesa fino a un massimo di 150 euro.

“Sono davvero felice - ha dichiarato l’assessore all’ambiente Pasquale Capocasale - per questo riconoscimento. Il premio ci inorgoglisce perchè riconosce la validità di un'idea che può far tanto per la salvaguardia dell'ambiente. Si tratta di una idea semplice, originale, ed efficace per ridurre i rifiuti, con molti vantaggi per l’Amministrazione pubblica e per i cittadini, come ribadito dalla motivazione del premio. Il progetto, lo posso già anticipare, ripartirà dal primo gennaio”.