“L’Università di Foggia è e continuerà ad essere presidio di cultura e legalità”

Ribadisce le stesse parole già pronunciate in occasione della celebrazione della Giornata nazionale della Legalità del 22 maggio scorso il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, per replicare alla nota dell’Associazione nazionale Magistrati di Bari e della Sottosezione di Foggia.

Qualche giorno fa, l’Anm aveva espresso solidarietà e vicinanza al procuratore Ludovico Vaccaro per “gli attacchi da lui ricevuti pubblicamente, scaturiti dalle sue dichiarazioni in ordine alla gravità del fenomeno della mafia foggiana e all’importanza, in termini di prevenzione generale, di riconoscerlo come realmente esistente sul territorio”.

Il rettore Lo Muzio ammette di aver appreso con stupore le dichiarazioni dell’Anm che esprimeva “preoccupazione in ordine alla circostanza che l’Università degli studi di Foggia non abbia fornito alle giovani generazioni, il cui pensiero critico è ancora in formazione, un confronto equilibrato nella sussistenza del locale fenomeno mafioso, non dando voce ad opinioni differenti avallate tra l’altro da provvedimenti giurisdizionali definitivi”. Auspicavano che l’Università adottasse “una chiara posizione sul punto”.

Ripropone, così, le sue dichiarazioni, rilasciate a margine di un evento organizzato in collaborazione con gli studenti per ricordare le vittime di mafia, a poco più di una settimana dal suo insediamento. Si compiaceva che le prime iniziative culturali alle quali era stato chiamato a partecipare in qualità di Rettore fossero legate alla cultura della legalità e alla lotta contro le mafie.

“La nostra Università è da sempre impegnata, insieme alle altre istituzioni del Territorio, su questi due fronti, consapevole dell'importanza del compito di contribuire a formare un orientamento valoriale dei giovani centrato sul rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e sul rifiuto di ogni forma di violenza, come elemento portante della loro identità personale”, aveva affermato.

Aveva rinnovato, in quell’occasione, il suo impegno personale e quello dell’intera comunità accademica nella promozione di iniziative e attività antimafia.

“L’istituzione, che mi onoro di rappresentare, si è sempre contraddistinta come presidio di legalità e di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata - ripete oggi - Sono, infatti, numerosi gli eventi promossi dall’Ateneo di Foggia finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e del contrasto ai fenomeni mafiosi tra i giovani; iniziative che hanno visto gli interventi, insieme ai rappresentanti delle Istituzioni territoriali (tra questi in molteplici occasioni anche del procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro), di alcuni tra i maggiori esperti in materia dal punto di vista giudiziario, sociale ed economico. Solo per citarne alcuni, il procuratore antimafia Cafiero de Raho, don Ciotti, Tano Grasso, la ministra Marta Cartabia, lo storico Salvatore Lupo, il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri – ricorda il rettore Lo Muzio - Ribadisco, pertanto, con forza e determinazione, a quanti in questi giorni hanno messo in dubbio il nostro ruolo, che l’Università di Foggia continuerà ad essere, sotto la mia guida, presidio di cultura e legalità. In tale contesto, la lotta alle mafie è per l’Università un tema formativo fondante nella consapevolezza che giovani e legalità rappresentano un binomio inscindibile che si alimenta della cultura della legalità per determinare un cambiamento futuro della società”.