L’Unifg nella classifica delle migliori università d’Europa

L’Università di Foggia entra nella classifica ‘QS World University Ranking: Europe 225’. Nello specifico, sono state analizzate 651 Università Europee, di cui solo 51 localizzate in Italia (delle circa 100).

L’ateneo, di medie dimensioni, si distingue in due aree: ricerca e internazionalizzazione. Particolare attenzione è mostrata nei confronti degli studenti in entrata ed uscita, evidenziando la notevole capacità dell’Ateneo foggiano di Internazionalizzazione. Infatti, gli studenti in entrata ed in uscita ottengono uno score molto elevato. Anche l’attività di ricerca dei dipartimenti è elevata, come evidenziato dal valore dell’indice di produzione di articoli scientifici e dalle citazioni per ogni paper.

Rispetto agli altri atenei Italiani, l’Università di Foggia si classifica in Top 10 per almeno 4 indicatori, legati all’Internazionalizzazione ed al numero di studenti per Dipartimento.

Ulteriore confronto è con i dati a livello regionale. Valori estremamente positivi sono raggiunti dall’Ateneo foggiano negli indicatori di citazioni per paper, nel numero di paper per Dipartimento e nel numero di studenti di scambio in entrata ed uscita, superando (in alcuni casi) di gran lunga la media regionale.

Inoltre, dal punto di vista della ricerca, nel periodo di pubblicazione 2018-2022 quasi il 67% delle pubblicazioni (indicizzate in Scopus) appartengono all’area Medica e di Scienze della Vita (3570 su 5346 pubblicazioni analizzate), seguite dal 12% circa di pubblicazioni legate all’Ingegneria/Tecnologia ed alle Scienze Sociali/Economiche.

"Questo prestigioso riconoscimento rappresenta una conferma tangibile dell'impegno profuso dall'Università di Foggia per offrire una formazione di alta qualità e per promuovere la ricerca di eccellenza – dichiara il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio -. I risultati ottenuti ci motivano a proseguire con ancora maggiore determinazione sulla strada intrapresa, consolidando il ruolo dell'Ateneo come punto di riferimento nel panorama universitario nazionale e internazionale".