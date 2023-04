Approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici: novità, applicazioni e Pnrr in un nuovo corso UniFg

La cattedra di Diritto amministrativo del Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia, coordinata dalla prof.ssa Francesca Cangelli, professore ordinario dell’Università, ha organizzato un corso di perfezionamento sul nuovo codice dei contratti pubblici approvato in via definitiva lo scorso 28 marzo dal Consiglio dei ministri.

Il Corso di perfezionamento in “Il nuovo codice degli appalti pubblici: novità, principi, applicazioni e Pnrr” si propone di fornire ai partecipanti un inquadramento della nuova normativa in tema di contratti di lavori, servizi e forniture alla luce dell’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici. Il corso, sviluppato in 17 moduli tematici e workshop finale, intende assicurare, attraverso un approccio di tipo pratico-applicativo, anche con riferimento agli interventi statali, regionali e locali volti all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), un’approfondita conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di contratti pubblici.

Particolare attenzione è inoltre dedicata alle fondamentali problematiche, giuridiche ed economiche, ed alle più recenti novità legislative anche intese a contrastare e prevenire i fenomeni di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito dell’economia legale.

L’attività didattica, che gode del patrocinio della Camera Amministrativa Distrettuale di Bari, si svolgerà in presenza presso l’Università di Foggia ed anche in modalità e-learning attraverso apposita piattaforma informatica, si svolgerà dal 6 maggio al 7 luglio il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina e vedrà la partecipazione, oltre che di docenti universitari, di amministratori e di professionisti con esperienza nel settore. Sul sito dell’Università di Foggia è disponibile il programma dettagliato e tutte le informazioni utili all’iscrizione. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è stabilito al 14 aprile 2023.