Metaverso e realtà virtuale per l’apprendimento: la ricerca Unifg entra nelle scuole

È dedicata soprattutto alle nuove frontiere digitali applicate alla didattica la seconda Conferenza internazionale Plt 2022 Psychology Learning and Technology, organizzata dall’Università di Foggia. In programma oggi, 17 novembre, e domani, venerdì 18 novembre, nel Distum, il Dipartimento di Studi Umanistici in via Arpi, il workshop in psicologia, apprendimento e tecnologia esplora nuovi percorsi di apprendimento che includono l’innovazione digitale, in una tripla elica fatta di studi psicologici, pratiche educative e pedagogiche e opportunità tecnologiche.

Ad aprire i lavori della prima giornata è stato il professor Nakayama Minoru del Tokyo Institute of Technology. Tra gli ospiti internazionali anche i professori Judith Kormos dell’Università di Lancaster, Katharina Meyerbröker dell’Università di Utrecht e Maria Perifanou dell’Università di Thessaloniki. Le sessioni sono in lingua inglese, ad esclusione di quelle concentrate nel pomeriggio del 18 novembre, quando si parlerà di disturbi dell’apprendimento e dell’applicazione delle nuove tecnologie in ambito scolastico.

“È un momento di fermento un po’ in tutte le città d’Italia: si cerca di capire come la tecnologia possa influenzare i processi di apprendimento, ma anche tutto il tema del Metaverso, che ormai è al centro del dibattito nazionale, e come possa integrarsi con le analisi che noi conduciamo abitualmente”, spiega Giusi Antonia Toto, docente di Media education e co-organizzatrice della conferenza insieme al collega Raffaele Di Fuccio. Si parlerà anche di come “il tridimensionale abbia un impatto maggiore sul nostro cervello in termini di memoria e di apprendimento, e come questo possa essere uno strumento valido anche per le scuole”.

A fare gli onori di casa e ad inaugurare la conferenza è stato il rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone. Peraltro, la sua materia è proprio la psicologia dell’educazione. “Noi partiamo dalle ricerche che si svolgono all’interno del Dipartimento di Studi Umanistici tra psicologia e ingegneria, cioè utilizzare le tecnologie nel modo migliore per intervenire nei processi di apprendimento: la realtà virtuale, i giochi, l’e-learning – spiega il rettore - La prima giornata è propriamente di ricerca, la seconda è di divulgazione e disseminazione, cioè, lavoreremo con le scuole per cercare di tradurre dai laboratori di ricerca direttamente in aula le soluzioni più recenti e più innovative che vengono sviluppate nei nostri laboratori, ma anche in collaborazione con gli ospiti stranieri che sono venuti a trovarci”.