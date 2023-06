Agostino Sevi torna alla guida del Dafne

Sarà Agostino Sevi, professore ordinario di Zootecnia speciale, a guidare il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell'Università di Foggia per il quadriennio 2023/2027. Succede alla professoressa Milena Sinigaglia, prorettrice vicaria.

Unico candidato in corsa, Sevi è stato eletto con 72 preferenze (1 scheda bianca). Hanno votato 73 elettori su 91 aventi diritto con un'affluenza dell'80,22%.

"Riprendo con l'impegno e la passione di sempre la guida del Dafne, non senza ringraziare la professoressa Sinigaglia, che mi ha preceduto nell'incarico, e la professoressa Giangaspero, nostra decana, che ha traghettato il Dipartimento nelle ultime settimane - ha dichiarato Agostino Sevi - Le sfide sono, come sempre, tante e avvincenti. I nuovi corsi di studio da attivare, le progettualità del Dipartimento di eccellenza da sviluppare saranno il fulcro della mia azione, ma tanti sono gli ambiti in cui il Dafne si dovrà misurare con la compattezza e l'unità d'intenti che da sempre lo contraddistinguono. Il contributo di tutti sarà necessario supporto al mio impegno e, ne sono sicuro, non mancherà".

"Desidero rivolgere a nome mio personale e dell'Università tutta le più sentite congratulazioni al professor Sevi per questo incarico che rappresenta una testimonianza concreta dell'eccellente lavoro svolto in passato nei diversi ruoli istituzionali ricoperti - ha dichiarato il rettore Lorenzo Lo Muzio - Sono certo che il professor Sevi, profondo conoscitore dell'Università, saprà svolgere questo complesso e impegnativo incarico con la competenza, la passione e lo spirito di servizio che lo hanno sempre contraddistinto, contribuendo a dare nuovi impulsi allo sviluppo della nostra comunità”.