Arriva 'Talentspace', il format dell'Università per far incontrare aziende e studenti

Gioca, esplora, incontra, sfida. È questo il claim di ‘Unifg Talentspace’, l’evento dedicato al futuro del lavoro e alla promozione dell'occupabilità dei giovani organizzato dall’ateneo foggiano e che si terrà dal 26 al 29 settembre nell’aula magna di via Caggese.

L’obiettivo è quello di valorizzare in maniera innovativa i giovani talenti dell’Università attraverso uno spazio fisico e virtuale che sarà “luogo di incontro e di connessione dinamico con le aziende e il mondo del lavoro, attraverso nuove formule di ingaggio”.

Si parte dal gioco. Attraverso una piattaforma di gaming dove si svolgeranno delle challenge tra team su business case, verranno valutate le competenze dei candidati Fondamentali, per uscirne vincitori, saranno l’open mindset (leggere i processi e le problematiche da differenti prospettive), l’agile management (guidare e supportare gli altri avendo una visione d'insieme dei processi, assegnando priorità alle attività e generando un valore sostenibile), l’accomplishment (rispettare le scadenze, pianificare e monitorare i risultati) e la social connection (capacità di comunicazione e di ascolto attivo).

Il 26 e il 27 settembre, per la parte ‘Esplora’ ci saranno confronti smart in presenza con professionisti e docenti per scoprire come valorizzare i propri punti di forza e aprire nuovi orizzonti, per quella relativa alla azione ‘Incontra’ le aziende partner del progetto si racconteranno durante networking aperitif aperti a tutti gli studenti, team talks per gruppi selezionati e con colloqui individuali. Il 27 e il 29 ci saranno i momenti ‘Sfida’ in presenza. I candidati che si sono registrati si sfideranno nella risoluzione di business case proposti dalle aziende partner e presentati durante l'evento. Una giuria premierà infine i team vincitori (qui il programma dettagliato).

Il progetto è rivolto ai neolaureati (meno di un anno dal conseguimento della laurea), agli iscritti alle lauree magistrali o al 4°/5° anno delle lauree a ciclo unico, ai laureati triennali materie STEM (Laureati del Dipartimento di Agraria e Medicina per Scienze e Tecnologie Biomolecolari). Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro l’11 settembre al portale dedicato https://talentspace.unifg.it/