All'Unifg studenti e mondo del lavoro sempre meno distanti con il format ‘Talent Space for Dep’

Grande successo e partecipazione per la settimana che l’Università degli Studi di Foggia ha dedicato al futuro del lavoro e alla promozione dell’occupabilità dei giovani attraverso ‘Talent Space for Dep’, il format innovativo che ha messo in contatto giovani e aziende attraverso attività di gamification, inspirational speech, business challenge e aperitivi di lavoro con la partecipazione di aziende dal respiro internazionale. Cinque giornate, sette Dipartimenti coinvolti (Scienze Mediche e Chirurgiche, Medicina Clinica e Sperimentale, Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, Economia, Economia Management e Territorio, Giurisprudenza, Studi Umanistici), diciotto le aziende coinvolte, 350 gli iscritti (tutti studenti e laureati Unifg) che si sono messi in gioco.

“La partecipazione al Talent Space – ha dichiarato Silvia Pellegrini Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia – mi ha consentito di testimoniare la qualità e lo spessore dei corsi dell’Ateneo foggiano, e lo sforzo continuo dallo stesso profuso nell’assolvimento di quella terza missione che rappresenta una componente focale del mandato delle università. L’orientamento rappresenta un fulcro attorno al quale disegnare percorsi di conoscenze e competenze utili e spendibili nel mercato del lavoro, per il benessere collettivo e la crescita del territorio. Sono persuasa che dalla collaborazione avviata tra l’Ateneo e la struttura regionale potranno sempre più realizzarsi attività e misure pienamente in linea con un capolavoro di futuro”.

“Talentspace for Dep ha concluso un primo ciclo di iniziative – ha detto la professoressa Mariangela Caroprese, una delle delegate rettorali al Placement e all’Orientamento – promosse per aprire le porte dell’Università di Foggia alle aziende, alle scuole, al territorio. In questa settimana la Talentspace è stata un catalizzatore di incontri e riflessioni, un moltiplicatore di energia ed entusiasmo sia da parte delle aziende coinvolte che da parte dei colleghi Delegati dei Dipartimenti, degli studenti e laureati. Il nostro impegno sarà certamente rivolto a dare continuità a queste iniziative, come previsto dalle linee programmatiche del nostro Magnifico Rettore”.

Sul palco dell’Aula Magna si sono alternati di speaker d’eccezione come l’attivista e creator digitale Pegah Moshir Pour, il cantautore siciliano Giovanni Caccamo, la specialista in orientamento e carriera under 35, Fabiana Andreani.

“Talent Space – ha dichiarato Fabiana Andreani - è riuscita a far comprendere agli studenti Unifg cosa voglia dire fare la differenza, emergere e distinguersi per le proprie capacità. Gli studenti e i laureati hanno capito che non ci sono strade tracciate o carriere prestabilite: ognuno può costruirsi il proprio percorso in base a inclinazioni e competenze. Chissà che questa formula possa essere seguita in futuro da altri Atenei italiani”.

Invece nella giornata del 28 settembre, con la partecipazione di Piergiorgio Bianchi di Talent venture e del prof. e scrittore Enrico Galiano, si è tenuto l’evento denominato ‘Talent Space for school’ rivolto a 300 studenti e studentesse delle scuole superiori e ai docenti accompagnatori delle classi quinte. Per l’occasione, le aule del Dipartimento di via Caggese hanno ospitato laboratori di educazione alla scelta riservati agli studenti, e ‘work cafè for teacher’ dedicato agli insegnanti.

“Un format sperimentale – ha dichiarato la professoressa Daniela Dato, altra delegata rettorale al Placement e all’Orientamento – in cui abbiamo voluto credere sin da subito. L'adesione, la partecipazione attiva e gioiosa dei giovani ci ha dato ragione, come quella dei loro docenti che hanno partecipato al tavolo di co-progettazione per le attività di orientamento in ingresso del nuovo anno scolastico e che con noi costruiscono futuro”.