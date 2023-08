All'Unifg arriva la laurea in psicologia scolastica

Si arricchisce l’offerta formativa dell’Ateneo foggiano. A settembre partirà il corso di laurea magistrale abilitante in Psicologia Scolastica - unico nel Sud Italia - in risposta ad una richiesta sempre più urgente delle scuole e degli ambienti educativi del territorio.

Il corso, coordinato dalla prof.ssa Paola Palladino e incardinato nel Dipartimento di Studi Umanistici, formerà psicologi competenti in tutti gli ambiti della psicologia, abilitati alla professione di psicologo (senza ulteriori passaggi post-laurea, come da recente normativa nazionale), e in particolare esperti nel settore della psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

Il professionista così formato potrà realizzare attività di formazione e di consulenza al personale scolastico, educativo e alle famiglie; progettare, realizzare e valutare interventi di prevenzione del disagio e del rischio, di educazione e promozione della salute/benessere all'interno dei diversi contesti scolastici; intervenire per sostenere l’apprendimento e il migliore sviluppo psichico, cognitivo, affettivo e relazionale sia nei bambini a sviluppo tipico che nel caso di bambini con difficoltà, BES o disturbi del neurosviluppo; impiegare strategie di mediazione per favorire i percorsi di inclusione nei contesti socio-educativi con particolare attenzione ai contesti di grave svantaggio socio-economico e culturale; progettare interventi volti a supportare individui e gruppi in situazioni di disagio e difficoltà con la finalità di rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti.

Tra le attività formative in questo nuovo percorso di laurea abilitante vi sarà il tirocinio pratico-valutativo (o professionalizzante). Le iscrizioni resteranno aperte sino a novembre.