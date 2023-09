Comunicazione e formazione in ambito infermieristico: Ianzano e Del Vecchio danno vita a Siiscof

Nel corso di un convegno infermieristico svoltosi l'altroieri a San Marco in Lamis, è stata presentata in anteprima nazionale la neonata Siiscof, ovvero la Società Italiana Infermieri Specialisti in Comunicazione e Formazione. Ad annunciare la nascita della neonata società il presidente Giulio Ianzano, coordinatore Infermieristico e docente universitario, e il vicepresidente Angelo Riky Del Vecchio, infermiere e giornalista.

Il sodalizio, formato interamente da infermieri magistrali e da studenti infermieri del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, avrà lo scopo di “ripensare” e di “ricostruire” il sistema della formazione universitaria e post-universitaria in tutta Italia; “standardizzare” il sistema della comunicazione e dell’informazione sanitaria all’interno e all’esterno della professione, attraverso linguaggi scientifici certificati e, perché no, anche di uso comune; istituzione di Unità Operative dedicate alla Comunicazione e alla Formazione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche e private.

L’associazione, che chiederà quanto prima il riconoscimento dello status di società scientifica, ha adottato come logo una “penna” sormontata da una croce di colore rosso, a significare la predilezione verso gli ambiti della comunicazione sanitaria e della formazione professionale.

Nelle prossime settimane primo congresso ed elezione del primo direttivo del sodalizio