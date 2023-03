She Tomorrow Roadshow: al via il progetto dell'ITS Academy Apulia Digital Maker

La Fondazione ITS Academy Apulia Digital Maker, che propone in Puglia corsi professionalizzanti post-diploma nel settore ICT – Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione, ha organizzato il progetto “She Tomorrow Roadshow. Le Leaders del futuro” rientrante tra le attività strategiche di sensibilizzazione promosse per l’acquisizione di giovani talenti femminili in campo ICT e, più in generale, per il superamento del gender gap nel settore STEAM.

L’iniziativa, rivolta in primis alle studentesse che stanno per conseguire il diploma, intende potenziare la costruzione di un “nuovo immaginario” di riferimento per le giovani donne che stanno affrontando la delicata fase di scelta della strada per il futuro attraverso l’incontro con professioniste affermate nel campo dell’innovazione tecnologica e digitale. Il Roadshow prevede una rassegna di 6 incontri itineranti in tutte le province della Puglia, da marzo a maggio 2023, ospitati negli auditorium di alcuni Licei Scientifici. Di grande rilievo le ospiti, selezionate su scala nazionale e regionale, che attraverso la testimonianza delle loro esperienze potranno ispirare e orientare alla scelta delle nuove professioni, oltre gli stereotipi e i pregiudizi.

Si parte da Foggia Sabato 18 marzo 2023 alle ore 10.30 con Eleonora Faina, direttore generale di Anitec -Assinform, Alice Farella Monti Communication, PR & Event Manager Wella Company e Mentor e Gaia Costantino, presidente di Puglia Women Lead e Senior manager Disal consulting, ospiti del Liceo Scientifico Alessandro Volta, dove la dirigente Gabriella Grilli aprirà le porte dell’auditorium in cui saranno presenti le studentesse e gli studenti per dialogare sui temi del Lavoro 4.0, dell’acquisizione delle job skills maggiormente richieste e delle strategie per la costruzione di un mondo all’insegna delle pari opportunità.

Questa esperienza inedita di talk ospitati nel sistema scolastico, proprio dove sono le potenziali “Leaders del futuro”, vede il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato Istruzione e Lavoro, rappresentata all'evento da Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, e Anitec-Assinform associazione italiana delle tecnologie dell’informazione legata a Confindustria. Partners del progetto sono WomenX Impact, la community che ogni anno organizza l’atteso evento europeo dedicato ai mondi dell’imprenditoria e innovazione in chiave femminile, Puglia Women Lead, associazione che promuove l’empowerment, l’imprenditoria e lo sviluppo di competenze digitali per le donne pugliesi e il Distretto produttivo dell’Informatica Pugliese, mai partner dei corsi della Fondazione Apulia Digital Maker. L'ITS Academy pugliese, riconosciuto modello di eccellenza nazionale nel sistema dell’Istruzione tecnologica superiore e rappresentato dal direttore Valentina Scala, inoltre, inviterà a tutti gli appuntamenti anche alcune sue diplomate che oggi lavorano nell’impresa digitale, perfette testimonials delle opportunità assicurate dai corsi promossi e finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni. Per la prima tappa la developer Claudia Gentile, oggi impiegata da Exprivia spa.

Gli eventi sono riservati alle classi dei Licei che ospitano l’iniziativa ma per tutti sarà possibile seguire gli eventi in diretta streaming o in post visione sui canali social dell’ITS Academy.