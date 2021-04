Bonus Cultura: cos'è, come attivarlo e fare acquisti su Amazon

E' arrivato il Bonus Cultura: dal primo aprile tutti i ragazzi nati nel 2002, possono effettuare la richiesta del bonus attraverso 18App e spendere ben 500euro su Amazon.

Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cos'è il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura dona 500 euro a chi ha compiuto 18 anni; questi possono essere attivati fino al 31 agosto 2021 e il credito può essere speso su Amazon entro il 28 febbraio 2022 solo acquistando determinati prodotti.

Cosa acquistare online con il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura su Amazon non è valido per tutti i prodotti, ma solo per alcune categorie come:

Libri

eBook su Kindle

Audiolibri su Audible

DVD

Blu-ray

Vinili

CD

Inoltre, il bonus vale solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon; in più, è possibile utilizzare più di un codice Amazon per un unico acquisto.

Come creare un account e registrarsi su 18app

Per usare 18app bisogna avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ossia un sistema di autenticazione, che permette ai privati cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e delle aziende private che aderiscono all’iniziativa.

Lo SPID, può essere richiesto in modo gratuito o a pagamento, su degli Identity provider disponibili, basta avere un documento di identità valido e la tessera sanitaria.

Ottenuto lo SPID non resta che collegarsi al sito di 18app fare clic sul pulsante Entra con SPID, scegliere la voce Identity provider e inserire le credenziali di accesso.

Completata la registrazione a 18app si possono iniziare gli acquisti su Amazon; per procedere con lo shopping online, è importante sapere che è necessario convertire l’importo del buono in codice Amazon e per farlo bisogna inserirlo nella pagina “Converti i tuoi buoni 18app e utilizzali su amazon.it" cliccare su “Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale” e attendere la conferma via email.