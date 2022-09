Al via le attività di formazione della Provincia per i Comuni di Capitanata

Offrire un supporto ai Comuni del territorio attraverso un’attività di formazione legata ai temi più rilevanti che incrociano l’attività della Pubblica Amministrazione.



È la finalità del fitto calendario del programma formativo, organizzato dalla Provincia di Foggia e rivolto ad amministratori, funzionari, dipendenti e dirigenti dei 61 Comuni della Capitanata, partito ieri e che proseguirà sino al 13 dicembre.



“Un percorso costruito in collaborazione con la ‘Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana’, a cui la Provincia ha aderito divenendo contestualmente Accademia della Pubblica Amministrazione – spiega il presidente dell’Ente di Palazzo Dogana, Nicola Gatta –. Un’iniziativa che intende rafforzare il ruolo della Provinciale quale Ente di Area Vasta e Casa dei Comuni, oltre a mettere in campo un processo di formazione, praticato in una logica di ‘sistema’ e di integrazione territoriale, fondamentale per le sfide che attendono le Amministrazioni comunali e, più generale, gli Enti locali: da quelle del PNRR a quelle per la trasparenza, la legalità e l’anticorruzione”.

Le attività formative, il cui costo graverà interamente sulla Provincia di Foggia, intendono dunque favorire quei processi di cambiamento della Pubblica Amministrazione che, oggi più che mai, non possono che passare dalla conoscenza e dalla competenza.



“Nell’ambito di questa iniziativa, che si svilupperà attraverso incontri, seminari e giornate formative, i Comuni potranno formulare specifiche proposte nei confronti delle quali focalizzare le attività – evidenzia Nicola Gatta – con l’obiettivo di allargare il perimetro del lavoro, rendendolo sempre più ampio e sempre più capillare e preciso, rilanciando così il ruolo e la funzione decisivi svolti dagli Enti locali e dal loro personale per lo sviluppo del territorio”.