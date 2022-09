Profadvisor, realtà foggiana da tre anni nel campo della formazione privata

Non solo ripetizioni e sostegno allo studio per tutte le fasce d’età, ma anche corsi, gruppi studio e iniziative culturali continuano a fare di Profadvisor una garanzia di qualità. L’attività della realtà pugliese non si è mai fermata: durante l’estate si sono infatti svolte, online e nella sede di via Torelli a Foggia, lezioni private per tutti gli studenti che hanno dovuto affrontare esami di recupero prima del rientro a scuola e per gli studenti universitari.

Oggi, con il rientro in classe e al nuovo anno scolastico in presenza, Profadvisor riprende a pieno ritmo tutte le sue attività. Con un team di docenti esperto e selezionato, Profadvisor è pronta a lavorare con i suoi studenti educandoli al metodo di studio loro più adatto, con la certezza di poter essere supporto fondamentale per studenti e universitari.

Il nuovo anno sarà, poi, caratterizzato anche da numerose iniziative. Si parte già questo mese con la terza edizione del gruppo studio per la preparazione dell’esame da avvocato. Organizzato in collaborazione con Aiga - associazione italiana giovani avvocati - di Foggia, il corso vanta docenti di prim’ordine e formerà anche quest’anno quanti dovranno affrontare il complesso esame per l’abilitazione alla professione forense. Il successo delle scorse edizioni rende Profadvisor fiera dei traguardi raggiunti, quindi pronta a collezionarne di nuovi. Le iscrizioni, aperte ad un massimo di 20 corsisti, sono aperte.

Tra le attività in programma per il nuovo anno anche il corso di giornalismo e comunicazione 'Gianni Cicolella'. Un percorso formativo, cui le iscrizioni sono ancora aperte, suddiviso in tre moduli (acquistabili singolarmente o insieme) che si propone di formare gli aspiranti giornalisti e comunicatori con lezioni pratiche e laboratoriali a contatto con gli esperti del settore.

Torneranno poi anche quest’anno il corso di public speaking, iniziative di beneficienza, gruppi di lettura, incontri in lingua straniera e molte altre iniziative culturali e formative. Per conoscere tutti i dettagli delle attività di Profadvisor e il suo staff presso la sede di Via Torelli,15 a Foggia, tramite i canali social o scrivendo a info@profadvisor.it