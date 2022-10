Its Academy, organizzato il primo open day nel metaverso

Le sedi di Bari, Foggia e Lecce dell’Its pugliese aprono al pubblico e con l’app “Metaverse ITS Tour” la visita agli spazi diventa anche un’esperienza virtuale e immersiva.

Un open day molto speciale quello proposto dalla Fondazione Its Apulia digital maker che Giovedì 6 ottobre apre tre delle sue sedi al pubblico per presentare l’offerta dei corsi gratuiti professionalizzanti 2022-24 nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (Ict) riservando anche l’inedita opportunità di una visita guidata nella dimensione del Metaverso. Infatti, dalle ore 9.00 alle 13.00, oltre a conoscere in presenza la realtà degli spazi didattici di Bari, Foggia, Lecce, gli utenti interessati potranno sperimentare in anteprima assoluta l’esperienza di esplorare le sedi in modalità virtuale e immersiva semplicemente scaricando l’app “Metaverse its tour” per dispositivi mobili, disponibile gratuitamente sui principali digital stores per iOS e android.

Una nuova app per conoscere gli Its con la metaverse experience

In entrambe le modalità a guidare i visitatori ci saranno i coach e i rappresentanti di alcune aziende partner dell’Its Apulia digital maker - anche Centro di trasferimento tecnologico per industria 4.0 riconosciuto dal Mise – che sin dal 2016 sviluppa progettualità d’innovazione. Infatti, questa modalità doppia di Open Day è la prima Metaverse experience nell’ambito dell’Istruzione Tecnologica Superiore a livello nazionale.

A proiettare la Fondazione pugliese nel Metaverso il team della Mediafarm, società pugliese di servizi Ict e comunicazione, tra i soci fondatori dell’Its, che ha oggi nel suo organico anche diplomati dell’Apulia Digital Maker impiegati per sviluppare soluzioni avanzate nel campo dello sviluppo software e grafica e modellazione 3D. Dopo la Phygital experience sviluppata per la sede di Lecce ( info: palazzovernazza.it), il videogame di orientamento ( info: apuliadigitalmaker.it), infatti, il giovane team ha sviluppato quest'inedita app che propone, oltre all’esplorazione degli spazi funzionali delle tre sedi principali della Fondazione Pugliese, anche la sede dell’ITS Academy Lazio Digital di Roma, a cui si aggiungeranno presto altre Fondazioni italiane.

L’app, facile e intuitiva, è fruibile sia con telefoni e tablet che con i visori oculus, che saranno resi disponibili nelle sedi per chi vorrà provare l’esperienza immersiva in VR e dal 6 ottobre scaricando l'app su Meta Quest. Oltre al tour interattivo negli spazi delle varie sedi fedelmente ricostruiti in 3D, “Metaverse Its tour” offre informazioni sui corsi in Developer 4.0, Cyber Security Expert, Digital Video Designer e 3D Artist in avvio alla fine di ottobre, e permette all’utente della Metaverse experience di lasciare “un segno cross-dimensionale” su una lavagna che appare, in tempo reale, anche nel corrispondente display situato nello spazio fisico della sede visitata. Nei prossimi giorni, si terranno anche gli Open day nelle altre sedi di Taranto, Molfetta (Ba) – dove sono in avvio i corsi in Developer 4.0 e Cagnano Varano (Fg), dove sarà attivo il corso in Digital Media Specialist.

Corsi gratuiti per i professionisti più ricercati dalle aziende

Gli Open day, quindi, permetteranno a tutti di conoscere più da vicino l’offerta di corsi professionalizzanti della Fondazione che ha la mission di formare i professionisti ICT più richiesti dal comparto produttivo regionale in cooperazione sinergica con le imprese del settore – in primis le associate del Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese - alla crescente ricerca di figure con competenze informatiche avanzate per accelerare i processi di digitalizzazione e internazionalizzazione necessarie alla competitività. Basati sul “Learning-by-doing” tutti i corsi hanno una durata di 1.800 ore, organizzati per una frequenza complessiva in presenza di circa 15 mesi: dopo 1.800 ore di didattica pratica e laboratoriale in aula, i corsisti svolgono 720 ore di attività “on the job” ospitati dalle aziende partners dei percorsi da cui proviene oltre il 70% dei docenti.

I percorsi gratuiti – promossi e finanziati dalla Regione Puglia e dal Ministero dell’Istruzione – sono riservati ai primi 28 candidati della graduatoria stilata per valutazione titoli e per risultati delle selezioni d’ingresso.

Le iscrizioni sono aperte sul sito internet di Apulia digital maker, dove è disponibile anche il bando e tutte le informazioni relative ai piani di studio e alle opportunità offerte dai percorsi Ict.

Open day

Come già detto, si svolgerà in presenza il 6 ottobre dalle ore 9:00 alle 13:00, nelle sedi di:

- Bari: Piazza Aldo Moro, 37

- Foggia: Via San Severo, Km 2

- Lecce: Vico Vernazza, 8

Su metaverso:

Cercare l’app: “Metaverse Its tour” sui digital stores o inquadrare i QR presenti nel box allegato, sul nostro sito e sulla comunicazione veicolata anche nei nostri social: Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter.