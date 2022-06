L’arte del public speaking: a Foggia un corso per imparare a parlare in pubblico

Il corso si presenta come un workshop intensivo di due giorni, si svolgerà nel week end del 18 e 19 giugno proprio nella sede di profadvisor. Frascella, Strazzella e Zecchiaroli sono attori professionisti, con competenze diverse e trasversali nell’ambito della comunicazione, della messa in scena e dell’approccio psicologico. Il corso di public speaking, che sarà a numero chiuso e viene proposto ad un prezzo minimo per questa prima edizione, punterà infatti sulla formazione teorico pratica dei partecipanti tramite un percorso ampio.

Partendo dall’analisi degli strumenti di comunicazione e dalle componenti di ansia e paura che troppo spesso condizionano chi vuole o deve confrontarsi con un pubblico più o meno ampio, il workshop aiuterà i singoli partecipanti a lavorare sui propri punti di forza e debolezza.

L’intento è quindi quello di fornire le giuste tecniche di comunicazione, utili in qualsiasi contesto sociale e lavorativo. La scelta di concentrare in due giornate il corso permetterà ai partecipanti di immergersi del tutto nella sperimentazione delle tecniche spiegate e di mettersi immediatamente alla prova, guidati e coordinati dai tre docenti. Si partirà quindi alle 9,30 di sabato 18 giugno. Le sessioni di lezione saranno 9,30-13,00 e 14,00-17,00 per entrambi i giorni.

“Quando ci è stato proposto questo corso non abbiamo esitato ad aprire le porte di profadvisor e metterci a disposizione” - hanno sottolineato i responsabili della realtà di formazione privata - “Il public speaking è oggi una competenza fondamentale per tutti, studenti e lavoratori. Sapersi confrontare con un pubblico di qualsiasi genere significa saper comunicare e quindi poter rendere tutti partecipi delle proprie conoscenze e competenze. Un’esperienza del genere si inserisce pienamente nella nostra mission e siamo fieri di poter ospitare tre professionisti che hanno scelto noi per condividere i loro segreti e le loro conoscenze in materia.”

Tra i docenti che terranno il corso vi sono Cosimo Frascella attore diplomato all’accademia nazionale d’arte drammatica 'Silvio D’Amico' di Roma. Ha lavorato per anni a stretto contatto con i più importanti registi del panorama nazionale. Ha frequentato la scuola professionale del teatro di Roma e lavorato con Massimo Popolizio. Nel 2019 è diventato essential coach presso l’Epoche Institute e attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in psicologia clinica. Il suo grande sogno è unire il teatro e la psicologia lavorando nell’ambito della formazione e della teatro-terapia.

Maria Roberta Strazzella laureata in comunicazione interlinguistica applicata presso la SSLMIT di Trieste, ha avuto esperienze come speaker radiofonica e poi ha intrapreso il percorso teatrale diplomandosi come Attrice presso l’accademia teatrale Veneta/teatro Stabile del Veneto. Ha lavorato come attrice e assistente alla regia e ha fondato con Gabriele Zecchiaroli il progetto web 'CataCLISMI Drammaturgici'. Si occupa di traduzione e dell’insegnamento della lingua inglese e francese. Attualmente è laureanda in lingue moderne per la comunicazione internazionale. Ama la poesia e ha partecipato a numerose iniziative letterarie e corsi di scrittura.

Gabriele Zecchiaroli, invece, ha studiato al dams di Roma formandosi contemporaneamente alla scuola padiglione Ludwing di Roma. Si è perfezionato alla scuola professionale del teatro di Roma – teatro nazionale e proprio con il teatro di Roma ha collaborato per diversi spettacoli. Assume ruoli importanti in progetti teatrali di vario genere. Ha diretto un gruppo di attori all’interno della residenza artistica prodotta da teatro di Roma 'scritture orizzontali'. Esplora e studia il linguaggio multidisciplinare.

Prezzo speciale prima edizione: 59€

Data: 18-19 giugno

Orario: 9,30-13.00 /14.00-17.00

L’accesso al corso è consentito ad un numero di partecipanti non superiore a 20.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato nella sezione “blog” di www.profadvisor4.it e inviarlo compilato a info@profadvisor4.it entro e non oltre il 15 giugno.