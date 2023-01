Corso gratuito per 'Operatore del benessere-erogazione dei servizi di trattamento estetico'

Sono aperte sino al 31 gennaio le iscrizioni per il corso gratuito di 'Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetico'.

Il corsista acquisisce competenze professionalizzanti negli ambiti dell'accoglienza, dell'analisi dei bisogni del cliente, della pianificazione e esecuzione dei trattamenti estetici al fine del mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico, della salute, senza implicazioni di carattere medico, sanitario o curativo.

Le lezioni sono tenute in aula e nei laboratori di estetica, attrezzati per le lezioni teorico-pratiche. La figura professionale trova impiego presso laboratori di estetica, studi medici specializzati o attività propria.

Per la realizzazione del percorso formativo il CeLips ha attivato partnership con enti ed istituzioni locali: l'istituto Ipsia Pacinotti, Lavori in Corso OdV e Cooperativa Sociale Paidòs.

Il Corso è rivolto a giovani in possesso della licenza media, con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche. Per i partecipanti è prevista un’indennità orario di 0,50 euro per ogni ora di frequenza.

Inoltre, ai frequentanti residenti fuori dal Comune di svolgimento dell’azione formativa sarà assicurato il rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico per il raggiungimento della sede corsuale.

La durata del corso è di 3200 di cui 600 ore di stage presso qualificate aziende del settore. Le lezioni si svolgeranno nelle ore mattutine c/o CeLips, Viale Colombo 101/G – 71100 Foggia.

La frequenza è obbligatoria. Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del CeLips (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 /o CeLIPS Viale Colombo, 101/G – 71121 Foggia.- Tel. 0881331400;– Cell. 3488636033, e-mail: segreteria.foggia@celips.it – sito: https://www.celips.it