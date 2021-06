Beni alimentari di prima necessità: Foggia ancora tra le città italiane più economiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nel quadro di una contrazione generale dei consumi, causata dalla pandemia e dalle restrizioni in tutto il territorio nazionale, Foggia continua ad essere uno dei capoluoghi di provincia con i prezzi più vantaggiosi per i beni alimentari di prima necessità soprattutto per quel che riguarda ortaggi e frutta di stagione. Tra i prodotti più economici ricotta, asparagi, pomodori, finocchi, cetrioli, pane, patate e insalate, uova, latte. A livello regionale Foggia si pone esattamente al centro della classifica con una spesa media annua di 6.292 euro a famiglia.

Il rapporto qualità-prezzo dei prodotti continua ad essere positivo, tutto sommato in linea con il costo della vita e i salari medi del capoluogo anche se bisogna fare ancora molto in materia di lotta alla contraffazione e allo spreco alimentare e tutela del Made in Italy.

In media, una famiglia usa un quarto dell’intero budget per spesa alimentare, igiene personale e per la casa.

A seguire una tabella riepilogativa del monitoraggio aprile-maggio 2021 effettuato dalle volontarie del servizio civile Adoc Foggia:

• Latte: 0.8€/litro (da 0.7 a 1.6€)

• Pane: 0.8€/500g (da 0.5€ a 1€)

• Riso: 1.65€/kg (da 1.5 a 1.8€)

• Arance: 1.3€/kg (da 0.8€ a 1.8€)

• Pomodori: 1.13.9€/kg (da 0.8 a 1.13€)

• Acqua: 0.29€ bottiglia da 1.5L (da 0.24 a 0.35)

• Uova confezione da 12: 1.4€ (da 1.3 a 3€)

• Petto di pollo: 7.5€/Kg (da 7 a 8)

• Cetrioli: 0.53€/KG • Asparagi: 1.13€/Kg

• Caciotta: 7.45€/Kg

• Ricotta: 3.60€/Kg

• Sedano: 0.45€/Kg