Gli ‘Zero Assoluto’ in concerto a Lesina per la Festa di San Rocco

Saranno gli Zero Assoluto in concerto a chiudere i festeggiamenti in onore di San Rocco sabato 17 agosto.

Il parroco don Luca Di Domenico e il Comitato Feste Patronali hanno reso noto il programma.

Si parte mercoledì 14 agosto, alle 22, in piazza Umberto I, con ‘Emozioni’, viaggio di Gianmarco Carroccia tra le canzoni di Battisti e Mogol.

Il giorno successivo, stessa ora, stesso palco, c’è la band ‘Vi Rey’.

Venerdì 16 agosto, alle 8.30, mortaretti e melodia di campane annunceranno l’inizio dei festeggiamenti. Alle 17, il Complesso Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto attraverserà le vie del paese e alle 18.30 sarà celebrata la santa messa nella chiesa madre.

Alle 19.30 partirà la processione del simulacro di San Rocco e alle 20, nella sala consiliare, si potrà visitare la mostra ‘La festa negli anni’. Alle 21, in piazza Attilio Armando Lombardi, spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pyrotek srl. A seguire, Notte Rosa in corso Vittorio Emanuele con i Miargento, la Street band 100% pure Rockabilly e i Fichi d’Indie.

Contemporaneamente, in piazza Umberto I arriva il Luna Park con la Notte Rosa dei Bambini a cura dell’associazione Abracadabra.

A mezzanotte, nella piazza della Rosa dei Venti sul lungolago si balla con il dj set di Fabio Ricciuti.

Sabato 17 agosto, alle 18.30, c’è ‘La corsa di sann’r’ che parte dalla zona imbarco, con premiazione finale. Alle 21.30, in piazza Attilio Armando Lombardi, sarà la volta dell’Infiorata di San Rocco con la premiazione del vincitore e, alle 22, sul lungolago, c’è il concerto degli Zero Assoluto che sarà chiuso da uno spettacolo pirotecnico.