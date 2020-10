A Foggia la 12esima edizione della Mostra di modellismo statico

All'evento Parteciperà l'artista internazionale Davide Decina da Roma che, durante il giorno di Sabato 10 Ottobre mostrerà le sue tecniche di pittura dal vivo e in diretta streaming sulla nostra pagina.

In questa edizione abbiamo organizzato una raccolta fondi per il Reparto Pediatrico degli Ospedali Riuniti di Foggia tramite ausilio di crowdFunding, una raccolta fondo online con GoFound.me.

Inoltre l'artista digitale Ben Dansie dall'Australia ci ha fornito la mascotte "La Foggianella", un busto in scala 1:9 di resina fornitoci da 'Atta Boi che gli appassionati di modellismo, gli artisti o semplici curiosi, possono acquistare per poterci dare un contributo.

Da Venerdì 9 a Domenica 11 Ottobre nella Sala Grigia, via Galliani 1, Foggia



MOSTRA

INGRESSO LIBERO tutti i giorni

dal 9 al 11 ottobre dalle 09:00 alle 13:30 / 17:00 alle 21:00

CONCORSO

Venerdì 9 ottobre

ore 11:00 Inaugurazione Mostra Concorso con le Autorità

Domenica 11 ottobre dalle 09:00 alle 13:00

ore 15:30 premiazione dei modelli in Concorso

