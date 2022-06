A Manfredonia un weekend fra teatro e scuola

Questo weekend teatrale a Manfredonia racconta di quel legame prezioso fra Teatro e Scuola, che attraverso i laboratori nutre l’uno e l’altra generando spazi collettivi di libertà.

Il 31 maggio scorso è andata in scena la “Mostra acquatica dei sentimenti”, realizzata di ragazzi dell’Istituto “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” guidati dal M° Fabio Trimigno in un percorso dedicato al riciclo, che li ha portati a rimettere in circolo le proprie emozioni in una narrazione sonora del proprio quotidiano. Le attività continuano venerdì 3 e sabato 4 giugno, sempre al Teatro Comunale “L. Dalla” di Manfredonia.

“Che hai detto? Niente, dormivo” è il laboratorio a porte aperte, in programma il 3 giugno 2022 alle ore 20.30: il momento pubblico di un percorso di pratica teatrale condotto da Cosimo Severo, Giovanni Salvemini e Stefania Marrone. Un piccolo viaggio per perdersi e ritrovarsi nel “Sogno di una notte di mezz’estate” di Shakespeare, sperimentandone una riscrittura collettiva fatta dei loro corpi, delle loro voci e delle relazioni che intercorrono tra loro. Un tuffo nell’amore, nella confusione, nel non sapere chi/cosa siamo, cosa vogliamo, nel desiderio di essere tutto e nel coraggio di volere tutto, fino a scoprire che forse a un certo punto della vita il bello è proprio questo. L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 4 giugno alle ore 20.00 saranno i ragazzi della Big Band guidata dal M° Salvatore Coppolecchia a trascinarci nel viaggio musicale “Sistemus”, concerto di beneficenza con offerta libera il cui ricavato sarà devoluto alla Casa Famiglia “Don Mario Carmone”. Un approccio collettivo alla musica, quello della Big Band, che la vive come un gioco in cui il rispetto delle regole è la condizione perché funzioni; un percorso educativo che fa della musica la sua finalità ma anche il suo strumento.

Le opportunità formative per i ragazzi di Manfredonia continuano durante l’estate con il Progetto Aristofane/Laboratorio Uccelli che prenderà il via a fine giugno. Il laboratorio – per il quale le iscrizioni sono già aperte – è gratuito ed è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 23 anni.

Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, email organizzazione@bottegadegliapocrifi.it.

www.bottegadegliapocrifi.it