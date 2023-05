Web futuristico: evento smart di formazione alberghiera per il Gargano

YouSocial Web Marketing Rimini, con il patrocinio del Comune di Rodi Garganico, presenta 'Web FuTuristico', evento gratuito dedicato agli operatori del turismo e receptionist che desiderano gestire nel modo piu? semplice le attivita? web della loro Struttura.

L'evento si terra? il 22 maggio presso il locale Viva YachClub situato sul Porto di Rodi Garganico, dalle 10 alle 13. Gli speaker saranno alcuni diversi professionisti del settore, tra cui Gaetano Berthoud, che consigliera? come gestire Google, Facebook, Instagram, Campagne Ads, Booking.com, Airbnb e i Booking Engine nel modo piu? semplice e redditizio.

Inoltre, saranno ospiti Antonella Silvestri che parlera? della Puglia e di quanto sia importante contestualizzare questa Regione nella proposta di vacanza sul Gargano, Michele Simone che parlera? delle escursioni nel Gargano e su come proporne all'interno delle strutture turistiche ed infine Iris Berthoud che dara? pillole di intelligenza artificiale e sull'utilita? che potranno avere gli operatori turistici ad utilizzare ChatGPT.

L'evento sara? un'occasione unica per imparare a sfruttare al meglio le potenzialita? del web per promuovere la propria struttura turistica e per offrire servizi sempre piu? innovativi ai propri clienti.

Per partecipare e? sufficiente registrarsi sul sito di YouSocial Web Marketing Rimini oppure presentarsi direttamente sul luogo dell’Evento. Vi aspettiamo numerosi per condividere con voi l'entusiasmo per il turismo e la voglia di migliorare il nostro settore.

Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail info@yousocial.eu o chiamare il numero di telefono +39 351.6680291

Contatti stampa:

YouSocial Web Marketing Rimini Via Circonvallazione Nuova - Rimini 351 6680291

info@yousocial.eu