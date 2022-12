'Il Libro possibile Winter': Walter Veltroni porta a Vieste il saggio 'Storie che parlano di noi'

Dagli anni di piombo all’analisi delle paure dell’Italia contemporanea: una nazione sotto la lente di ingrandimento delle cronache rievocate da Walter Veltroni, ospite il 5 dicembre della rassegna Libro Possibile Winter, con la direzione artistica di Rosella Santoro. Lo scrittore e giornalista romano presenta alle ore 18 al Cineteatro Adriatico di Vieste (Foggia) il saggio Storie che parlano di noi – cronache del bene e del male (Edizioni Solferino).

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Vieste e vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole del territorio. Tra le pagine del saggio Veltroni traccia tra passato e presente un sottile filo rosso che unisce gli eventi di ieri e di oggi, ascoltandone i testimoni e raccogliendo gli indizi sulla nostra storia, interrogandoci lungo il cammino sulla direzione che sta prendendo. Da cronista curioso e sensibile, si confronta con i grandi protagonisti che hanno segnato la storia a livello internazionale, con le memorabili interviste a nomi del calibro di Adriana Asti, Renato Zero, Woody Allen, Ornella Vanoni E Francesco Totti.

Il ricordo delle vittime della Shoah, la condanna alle esplosioni di odio sociali in un Paese in continua metamorfosi, i dialoghi con il cardinal Ravasi e lo psicanalista Umberto Galimberti: ogni storia che Veltroni racconta nell’opera attraversa le emozioni del lettore e sollecita la memoria del Paese per comporre un mosaico più ampio in cui il pubblico può ritrovare se stesso. L’appuntamento – a ingresso libero - con questo ‘diario sentimentale degli italiani’ è in programma lunedì 5 dicembre alle ore 18 al Cineteatro Adriatico di Vieste (viale Marinai d'Italia). Tutte le informazioni sono disponibili sul rinnovato sito del Libro Possibile (www.libropossibile.com) e al numero 391 422 2646.