A Volturino due giorni per scoprire i 'tesori nascosti' del borgo di Serritella

La terza edizione di ‘Tesori nascosti’ arriva a Volturino. La manifestazione ideata dall’UNPLI Puglia aps insieme alle pro loco e con il contributo della Regione Puglia farà tappa nel Borgo di Serritella con due giornate dedicate alla scoperta di storia, tradizione, aneddoti e cultura che legano il popolo di Volturino a questo gioiello dei Monti Dauni.

L’appuntamento è per il 27 e il 28 maggio. Questo è il programma. Sabato 27 dalle 10.30 alle 12.30 sono previsti momenti culturali e sportivi per gli studenti, mentre il pomeriggio a partire dalle 16 per tutti ci sarà la possibilità di svolgere attività di orienteering alla scoperta del Borgo Serritella. La mattina di domenica, invece, sarà dedicata alle visite guidate del borgo. A seguire il corteo storico con la rievocazione della proclamazione di Maria Santissima di Serritella a patrona di Volturino, e gran finale con il percorso enogastronomico.