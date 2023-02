'Voci di Donna': l'evento benefico de Il Cuore Foggia dedicato all'universo femminile

Uno spettacolo organizzato da Il Cuore Foggia e dedicato all'universo femminile, in particolare a quelle donne che si sono battute per vedere affermati i propri diritti. Donne che hanno lottato per l'uguaglianza e contro le discriminazioni di cui sono spesso vittime.

Si intitola 'Voci di donna' l'evento di danza, musica e teatro che si terrà mercoledì 8 marzo - a partire dalle 19.30 - al Teatro del Fuoco. Madrina della serata, presentata da Stefania Consiglia Troiano e Antonio Pistillo, sarà Vladimir Luxuria. Ospiti della serata saranno la scuola di ballo Tersicore, la cantante Giulia La Daga, l'imitatore Stefano Bucci, la scuola Pole Dance, l'attore Michele Norillo, F. Lattorre e la sua band, l'attrice Mariangela Di Muzio, la soprano Tina De Luca, il Maestro Finizio e Gospel Italian Singer, la violinista Adiana Caurso e l'I.C. Manzoni Radice.

Per assistere allo spettacolo è necessaria una prenotazione, con una libera donazione. L'intero ricavato sarà donato al reparto di Oncologia dell'ospedale 'Lastaria' di Lucera.

Info e prenotazioni: 3297241557