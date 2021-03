Il vichese Vittorio Gallo trionfa a Sanremo Juke Box: è primo nella categoria senior. "Ci ha emozionato"

Ha messo d'accordo i giudici del contest canoro per artisti emergenti, evento collaterale di Casa Sanremo. Oggi sono arrivate le congratulazioni del sindaco Sementino: "Ci piace considerare la sua vittoria come un segno d'augurio per tutta la nostra comunità"

Vittorio Gallo di Vico del Gargano si aggiudica il primo posto nella categoria senior del Premio Sanremo Juke Box, contest canoro per artisti emergenti, evento partner di Casa Sanremo. "Ci ha emozionato", hanno detto della sua canzone al momento della premiazione, nello stesso giorno della finale del Festival. I giudici si sono espressi all'unanimità.

Originario di San Marco in Lamis, ama cantare e ama la musica. Superato il contest di Carisma ha avuto accesso di diritto alla finalissima. La sua avventura è iniziata più di due anni fa con l'associazione Nuovi Orizzonti di Vico del Gargano, in un susseguirsi di eventi che lo ha portato fino al Palafiori.

E oggi sono arrivati i complimenti del sindaco del comune garganico, Michele Sementino, a Vittorio Gallo, "giovane e già apprezzato professionista nel campo musicale, dov'è conosciuto da autori e cantautori. Possiamo immaginare non sia stato semplice arrivare fin lì, conquistare questo importante successo. Vittorio Gallo ci ha dovuto credere, affrontare le difficoltà e superarle, trovare soluzioni, non arrendersi mai. Ed è esattamente quella la strada per riuscire. Facciamo le nostre congratulazioni a Vittorio Gallo, per questo e per altri numerosi traguardi. Ci piace considerare la sua vittoria come un segno d'augurio per tutta la nostra comunità, affinché riesca ad affrontare e vincere le tante difficoltà di questo periodo storico".