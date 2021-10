Dal Regno Unito ai Monti Dauni, pellegrini in bici e a piedi lungo le 'Vie Francigene' con Vittorio Brumotti: "Pugliesi fantastici, cibo ottimo"

Per festeggiare i vent'anni di attività, l’Associazione Europea delle Vie Francigene ha organizzato un evento itinerante 'Via Francigena. Road to Rome 2021' iniziato dalla Cattedrale di Canterbury nel Regno Unito e proseguita, dopo aver raggiunto Roma, verso Sud. Tappa finale a Santa Maria di Leuca