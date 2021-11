Ci sarà anche Il Girasole all’iniziativa #No alla violenza in programma il 25 novembre, data in cui l’assemblea generale delle Nazioni Unite sollecita tutti gli stati a organizzare attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. La manifestazione è promossa in collaborazione con l’istituto comprensivo 'Dante Alighieri' di Foggia, la parrocchia Regina della Pace e l’Aics.

La mattina, alle 11.30 in piazza Cesare Battisti, ci saranno la mostra dell’artista Pietro Ricucci e l’intervento di Cristina Bubici, psicologa e psicoterapeuta. Nel pomeriggio, a partire dalle 18, presso la chiesa Regina della Pace, i protagonisti saranno i ragazzi dell’associazione 'Il Girasole', parrocchia 'Regina della Pace' e gli alunni della scuola 'Dante Alighieri' Special guest della serata sarà la cantante Ylenia Albanese.

“Uniti si può dire no alla violenza, sulle donne e su chiunque altro – afferma Cristina Bubici - il numero di donne vittime di abusi di genere è in aumento, perché sono ancora molti i casi in cui le violenze non vengono denunciate, ma dobbiamo reagire e possiamo farlo anche attuando azioni prevenzione e sensibilizzazione sul tema, come nel caso della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e con Il Girasole siamo fortemente impegnati su questi temi perché crediamo che coinvolgendo attivamente i bambini e i ragazzi che possiamo costruire un futuro migliore. E' a loro principalmente che dobbiamo insegnare il linguaggio della non violenza, del rispetto e della gentilezza perchè partendo da loro possiamo sperare in un domani senza episodi di violenza”.