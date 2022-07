Capossela salta Peschici per motivi di salute

E' stato annullato l’incontro previsto lunedì primo agosto a Peschici, on Vinicio Capossela e Marino Sinibaldi, nell’ambito della manifestazione 'Tuttilibri-Libri x Tutti', giunta quest’anno alla 2^ edizione e organizzata dal Comune di Peschici con la direzione artistica di Michele Afferrante. Per motivi di salute il poliedrico cantautore e scrittore non potrà essere presente. L’organizzazione comunica che l’evento è solo rimandato, appena possibile sarà annunciata la nuova data durante cui Capossela presenterà il suo ultimo libro 'Elissica', edito da Feltrinelli.