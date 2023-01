Vincenzo Schettini a Orsara di Puglia: sui Monti Dauni il prof. di Fisica diventato star dei social

Vincenzo Schettini arriva in provincia di Foggia. Il celebre professore di fisica, tra i più amati del web per le sue spiegazioni su TikTok e gli altri social, sarà a Orsara di Puglia nella giornata di giovedì 19 gennaio, per presentare il suo libro 'La fisica che ci piace' (che dà il nome anche alle sue pagine social). L'evento è stato promosso da Michele Roberto Terlizzi, consigliere comunale del centro dei Monti Dauni. All'incontro, in programma presso il Centro Polivalente per Anziani, parteciperà anche il sindaco di Bovino e presidente dell'Unione dei Comuni Vincenzo Nunno.

Il libro di Schettini, edito da Mondadori, riproduce sulle 239 pagine le finalità dei suoi video, realizzati per far comprendere l'importanza edlla fisica alla base di ogni fenomeno che accade attorno a noi, che si tratti di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il fascino della fisica spesso viene offuscato dal timore diffuso in molti, di essere una materia troppo complessa per essere compresa. I video su Tik Tok e il libro 'La fisica che ci piace' sono mossi dal precipuo scopo di rendere fruibile ai più la materia e, nel contempo, di farne comprendere l'importanza nella vita di tutti i giorni. Nel testo sono raccolte alcune sue spiegazioni vivaci, divertenti, colorate ed efficaci, un po’ come se fosse un 'The best of' dei suo video su internet.

Originario di Castellana Grotte (Ba), Schettini è un prof. 'anomalo', che ha già molta confidenza col palcoscenico. Sin da piccolo è attratto dalla musica e in questo settore ha ottenuto importanti risultati, specie con i Wanted Chorus, un gruppo vocale attivo dal 1997, da lui stesso diretto e creato, che si caratterizza appunto per il genere musicale, il gospel. Numerosi sono stati gli spettacoli tenuti in Italia e all’estero. Tra questi c’è il suggestivo 'Passion Christ' tenutosi nella Grave delle Grotte di Castellana. Con questo background artistico ha realizzato dei tutorial di Fisica e un quiz su materie scientifiche e non, pubblicati su Youtube e Tik Tok. Questa sua idea è piaciuta molto e in breve tempo, grazie alla rete, è diventato un web star.