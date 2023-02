La fisica che ci piace a Foggia: il prof influencer Vincenzo Schettini incontra gli studenti del Volta

Il Professor Schettini incontrerà gli studenti del Liceo Volta di Foggia in un evento dal titolo 'La fisica che ci piace'. L'incontro si terrà il 25 febbraio 2023, dalle ore 10:30, presso l'Aula Magna 'V. Spada' del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, e vedrà la partecipazione di circa 600 studenti. La capienza massima dell’aula è stata prontamente raggiunta.

L'evento mira a trasmettere agli studenti l'importanza e la bellezza della fisica, in modo divertente e coinvolgente. Il Professor Vincenzo Schettini, esperto in materia e appassionato divulgatore scientifico, è molto attivo sui social network e fa dello stimolare la curiosità dei giovani la sua missione. Durante l’incontro presenterà alcune delle teorie e dei concetti più affascinanti della fisica, rendendoli accessibili anche ai non addetti ai lavori.

La fisica è una scienza fondamentale per comprendere il mondo che ci circonda, ed è di grande importanza creare occasioni per far nascere negli studenti un interesse nei confronti di questa disciplina. L'incontro rappresenta anche un'opportunità per i giovani di entrare in contatto con il mondo accademico e di scoprire le opportunità e le iniziative che animano l'Università di Foggia.

L'evento è organizzato dal Liceo Volta in collaborazione con l'Università di Foggia e la Fondazione Monti Uniti, e rappresenta un importante passo verso la creazione di sinergie tra il mondo accademico e quello scolastico.

L’incontro sarà moderato da Damiano Bordasco, docente del Liceo Volta. Interverranno anche Gabriella Grilli, Dirigente Scolastica del Liceo Volta, Aldo Ligustro, Presidente della Fondazione Monti Uniti, e Giusi Toto, docente di Pedagogia Speciale dell’Università di Foggia.