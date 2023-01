Vincenzo De Lucia porta ‘Le signore della tv’ sul palco del Roma Teatro

Da Raffaella Carrà a Maria De Filippi, passando per Mara Venier, Milena Gabanelli e Barbara D’Urso. Sono soltanto alcune delle donne del piccolo schermo che l’attore e imitatore Vincenzo De Lucia porterà, sabato 21 gennaio alle 21.00, sul palco del Roma Teatro di Cerignola con lo spettacolo “Le Signore della Tv”. Dopo il successo ottenuto in programmi come “Made in Sud” e “Stasera Tutto è Possibile” e con le sue apprezzate incursioni a “Domenica in”, De Lucia raccoglie le sue donne in una galleria teatrale di risate, in cui è accompagnato da ballerini-performer e da tanta musica.

“Questo spettacolo nasce a fine pandemia – spiega De Lucia – con l’intento di far festa per il ritorno a teatro. Sono riuscito a mettere insieme dieci dive che forse su uno stesso palco avrebbero finito per litigare, ma che invece qui convivono serenamente nel segno della risata e della leggerezza. Mai come adesso abbiamo bisogno di serenità e di sorrisi”. Ad aprire lo spettacolo è un omaggio a Raffaella Carrà, icona della tv che ha dettato mode e stili in tutto il mondo. Poi i personaggi si susseguono tra lo schermo e lo spettacolo dal vivo dove a rincorrersi sono voci, accenti e volti perfettamente interpretati dal “mattatore” partenopeo.

L’evento, per il quale ci sono ancora pochissimi posti disponibili, rientra nella rassegna di prosa e intrattenimento del Roma Teatro che proseguirà lunedì 13 febbraio con Riccardo Rossi che porterà in scena “W le donne”, il 26 febbraio con lo spettacolo cult “Poubelle” del mago, attore, clown e trasformista Luca Lombardo, il 12 marzo con “Volevo nascere scema…per non andare in guerra” di Barbara Foria, premiata all’ultimo Festival del Cinema di Venezia come comica dell’anno. Sarà invece Yari Gugliucci il protagonista dello spettacolo "L’ombra di Totò", in programma il prossimo 29 marzo. Chiusura all’insegna delle risate il 15 aprile con “O…tello, o …io”, interpretata dall’attore napoletano Francesco Paolantoni e il 7 maggio con Biagio Izzo e “La coppia strana”. Per tutte le info chiamare il numero: 338.2511672. I biglietti sono acquistabili anche online su romateatrocinema.it