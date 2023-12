Foggiani carichi per la super vigilia di Natale: eventi, strade chiuse e percorsi consigliati

Musica, cibo di strada, artigianato tipico, visite guidate e la possibilità di accedere gratuitamente al Museo Civico. Sono questi gli elementi che quest'oggi 24 dicembre caratterizzeranno la prima vigilia di Natale della nuova amministrazione comunale guidata da Maria Aida Episcopo, sulla quale si è espressa così l'assessore alla Cultura, Alice Amatore.

“Pur nei pochi giorni a disposizione abbiamo fatto di tutto per assicurare ai foggiani e a coloro che vorranno vivere la nostra città in questi giorni, un programma articolato in grado di garantire serenità, divertimento e intrattenimento culturale. Il Natale per le strade di Foggia, grazie anche alle iniziative di associazioni e imprese locali, deve continuare ad essere un momento di gioiosa e serena socialità, all’insegna del rispetto delle regole e delle esigenze di tutti i cittadini”.

Gli eventi della Vigilia di Natale

Live e dj set autorizzati animeranno il centro. Alle 10.30, in Piazza Mercato, ci sarà il gruppo di percussionisti della 'Power Drum Band'. A seguire un live stage di artisti emergenti locali che si protrarrà fino alle 16.00.

Dalle 11 Corso Vittorio Emanuele e Viale XXIV Maggio saranno animate dal gruppo itinerante della D.B. Band Christmas Dixie, esibizione curata dalla Suoni dal Sud. Nella Villa Comunale, a partire dalle 10 si potranno degustare le specialità proposte dai partecipanti alla manifestazione enogastronomica 'Ho voja di street food' organizzata dalla Confcommercio di Foggia.

Su via Oberdan, contemporaneamente, si svolgerà il mercatino dell’artigianato tipico organizzato dalla Cna di Foggia. La Vigilia sarà anche all’insegna della cultura. Dalle 9 alle 17 il Museo Civico sarà aperto e fruibile gratuitamente.

Dalle 10.30 alle 13, con partenza da Piano Croce, si svolgeranno delle visite guidate tra i vicoli del centro storico, gli ipogei urbani e la Villa Comunale (info e prenotazioni al 320.3724578). Per tutta la giornata del 24 dicembre, infine, il trasporto pubblico locale sarà gratuito grazie a una specifica iniziativa dell’Ataf.

Informazioni sulla viabilità

Disposta la chiusura al traffico veicolare di via Diomede, Piazza Umberto Giordano, Corso Cairoli, via Santa Maria della Neve, via Lanza compreso il viale di raccordo con Piazza Cesare Battisti-Conte di Cavour, via la Greca, via Oberdan, vico al Piano, vico Teatro, Corso Garibaldi nel tratto compreso tra via Oberdan e Via Polare, via Dante Alighieri, Corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra Via Diomede e Via Arpi, Piazza Federico II, via Duomo, Piazza del Lago, Piazza de Sanctis, via Bruno, vico del Tesoro, piazza XX Settembre, via San Lorenzo, via Valentini Vista Franco, Largo degli Scopari, Piazza Guglielmo Marconi, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mercato.

Sarà interdetta al traffico ciclabile anche la relativa pista in corrispondenza di Piazza Cesare Battisti-Conte di Cavour nel tratto da Via Alfonso Torelli a Corso Pietro Giannone.

E’ stata altresì prevista l’istituzione del divieto di Sosta con 'Rimozione Forzata' in Piazza Umberto Giordano, in via Santa Maria della Neve, in Corso Cairoli, Corso Giuseppe Garibaldi nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e via Polare, via Duomo, Piazza de Sanctis, Piazza del Lago, Piazza Federico II, Piazza Guglielmo Marconi, via Dante Alighieri, via Valentini Vista Franco, Largo degli Scopari, Piazza XX Settembre e Piazza Mercato.

Al fine di salvaguardare per quanto possibile le esigenze di spostamento delle persone con limitata capacità motoria è prevista l’istituzione temporanea di alcuni stalli di sosta per diversamente abili, in sostituzione di quelli esistenti all’interno dell’area interdetta al traffico ed alla sosta, che saranno ubicati come di seguito indicato: 2 in Via M. Angiolillo, lato sinistro; 2 in Via G. Matteotti, lato destro, dopo l’intersezione con Vico Freccia; 2 all’interno del parcheggio “'La Maddalena'

I provvedimenti saranno validi dalle 9 alle 21 del 24 dicembre e comunque fino a fine esigenza

Sarà altresì garantito l’utilizzo del 'Parcheggio Russo' di C.so G.Garibaldi e dove le condizioni di sovraffollamento lo consentano, l’uscita dal parcheggio 'Ginnetto' di Via Diomede.

Nelle strade limitrofe alle aree chiuse al traffico lungo il quale, per quanto transitabili, non può escludersi, in particolare a partire dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio, la presenza di forti rallentamenti e blocchi della circolazione in presenza di intensi flussi di circolazione veicolare e pedonale.

Si consiglia, pertanto, di fare uso del mezzo privato in avvicinamento alle zone centrali solo ove ciò risulti indispensabile, prediligendo la percorrenza delle aree limitrofe a piedi per fruire degli spazi pubblici in condizioni di tranquillità ed in armonia, nello spirito del periodo delle festività,

E’ particolarmente sconsigliata, per quanto tali vie non siano interdette, la percorrenza di Via Della Repubblica, di V.le XXIV Maggio, di Via Torelli, e di C.so Garibaldi (in direzione centro).

I veicoli potranno essere lasciati in sosta fino alla capienza degli stalli presenti nelle vie e traverse del centro non pedonalizzate (es. zona Stazione Ferroviaria, Via Manfredi, Via Galliani, Piazza Aldo Moro, Corso Giannone, Corso Roma, Via S. Alfonso M. Dè Liguori, Via Vittime Civili, ecc..) Trattandosi di giornata festiva domenicale la sosta su strada sarà gratuita ovunque.

Oppure potranno essere utilizzati i parcheggi a pagamento in struttura Zuretti, e V. Russo, fino alla capienza consentita.

Percorsi consigliati

Per gli spostamenti con veicoli da una parte all’altra della città, al fine di evitare l’attraversamento delle zone centrali interessate dalle chiusure al traffico con conseguente blocco dello stesso per periodi non preventivabili e coincidenti anche con l’intera fase di chiusura al traffico, potrà essere utilizzato l’anello costituito da Via Martiri di Via Fani, Via Telesforo, Via Natola, V.le I Maggio, (V.le Michelangelo, V. Guglielmi, V.le Fortore) o (V.le Ofanto V.le Ofanto – da V.le Michelangelo a V.le Fortore – , V.le Fortore), Via Manfredonia, Via S. Alfonso M. De’ Liguori, V.San Severo, V.le Candelaro, V. Rovelli, ovvero, laddove possibile, la viabilità ulteriormente esterna a tale anello;

Per raggiungere la Stazione Ferroviaria potranno essere utilizzati i seguenti percorsi: per i veicoli provenienti da Via Manfredonia, Via San Severo, Via Lucera, Via Napoli è consigliato imboccare V.le Manfredi dall’Incrocio con Via Manfredonia/Via San Lazzaro/Via Sant’Antonio; per i veicoli provenienti da Via Cerignola, Via Trinitapoli, Via Del Mare è consigliato percorrere V.le Fortore con Direzione Via Scillitani, Via Montegrappa, Via Monte Sabotino. In alternativa potrà essere percorso V.le Ofanto con direzione V.le Candelaro.

Per le strade centrali è vivamente consigliata la percorrenza pedonale in quanto i veicoli potrebbero essere costretti a fermarsi e ad incolonnarsi per tempi non preventivabili.

Circolazione pedonale

Non possono escludersi, in particolare nella a partire dalla tarda mattinata, profili di criticità in relazione alla fluidità della circolazione pedonale all’interno delle aree interdette al traffico veicolare in ragione dello sperimentato sovraffollamento di pedoni, con riferimento ai tratti più angusti o tradizionalmente frequentati delle zone pedonalizzate (es. Corso Vittorio Emanuele II, Via Dante Alighieri, C.so Cairoli, Piazza Mercato, ecc..);

Si rammentano le norme imposte dal Codice della Strada per l’attraversamento dei pedoni. Al riguardo si raccomanda ulteriormente, fermi restando i correlativi obblighi previste dalle norme di comportamento, l’utilizzo dei soli attraversamenti pedonali per l’attraversamento, in particolare, di Piazza Cavour, che resterà aperta al traffico, in fase di transito dalla Villa Comunale verso l’Area pedonalizzata di Via Lanza-Piazza Giordano e viceversa.