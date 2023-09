Torna la festa dello sport di 'Viestival': da Gene Gnocchi a Beppe Signori, grandi ospiti sul Gargano

Torna l’appuntamento con Viestival, la festa dello sport in programma dal 12 al 17 settembre 2023 nella capitale del turismo pugliese, che ambisce a diventare omune Europeo dello Sport per il 2025. Ricco il programma della manifestazione, giunta alla 3^ edizione, che punta alla promozione dell’attività sportiva a tutto tondo: non solo eventi sportivi, ma anche appuntamenti dedicati alla formazione, alla sana e corretta alimentazione, alla letteratura sportiva.

"Abbiamo voluto far crescere questo evento, caricandolo di ulteriori contenuti, perché la nostra visione di sport si basa sulla partecipazione aperta al maggior numero possibile di persone e punta all’inclusione", afferma l’assessore allo sport del comune di Vieste Dario Carlino, che aggiunge: "Crediamo nella valenza sociale, economica e politica dello sport, che rappresenta un’opportunità di rinnovamento e crescita per la nostra città. Per questo la candidatura a Comune Europeo dello Sport rappresenta una sfida importante per la capitale del turismo pugliese".

Per una settimana, dunque, Vieste si trasformerà in una palestra a cielo aperto per accogliere atleti, scrittori, chef e appassionati. Attesi il campione mondiale di nuoto Domenico Acerenza, il comico Gene Gnocchi, gli ex calciatori Beppe Signori e Maurizio Iorio, il mental coach Stefano Massari e il giornalista sportivo Domenico Carella.

L’evento rientra nella Settimana europea dello Sport (in inglese EWOS – European Week Of Sport) lanciata nel 2015 dall’Unione Europea per promuovere l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi, al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.

Anche il Viestival – come tutti gli eventi realizzati su tutto il territorio nazionale – punta ad evidenziare il ruolo dello sport nel creare benessere, costruire comunità resilienti e unire le persone.



IL PROGRAMMA DI VIESTIVAL 2023 - Si parte martedì 12 settembre, alle ore 10.15 presso l’auditorium “Fazzini-Giuliani”, con l’incontro con il giornalista sportivo Domenico Carella che presenta il suo libro “La nazionale degli scappati di casa”, in dialogo con Giuseppe Avigliano; alle 10.30 al Villaggio Decathlon-Omnisport attività per gli studenti con le associazioni sportive; nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 ancora attività sportive a cura delle associazioni locali presso il Villaggio Decathlon a Marina Piccola; spazio allo show cooking “Mens sana in corpore sano” con l’Associazione Cuochi del Gargano e Capitanata a partire dalle ore 18.00 sempre a Marina Piccola.

La giornata di mercoledì 13 settembre si aprirà con la presentazione del libro “O vinci o impari” di Stefano Massari, che dialogherà con Giuseppe Avigliano a partire dalle ore 9.00 all’auditorium “Fazzini-Giuliani”; a seguire, focus sull’alimentazione del giovane sportivo con la biologa e nutrizionista Libera Latino alle 10.30 sempre nell’auditorium. In contemporanea ci saranno le attività sportive al Villaggio Decathlon (plesso Spalatro); nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 ancora attività sportive a cura delle associazioni locali presso il Villaggio Decathlon a Marina Piccola; alle 21.30 appuntamento all’Anfiteatro “Carlo Nobile” con Gene Gnocchi e il suo libro “Tennispedia”.

Si riparte con Gene Gnocchi e il suo libro, presentato da Domenico Carella, giovedì 14 settembre alle ore 9.00 all’auditorium “Fazzini – Giuliani”; alle 10.30 attività sportive per gli studenti al Villaggio Decathlon – Omnisport. Nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 attività sportive a cura delle associazioni locali presso Marina Piccola, mentre alle 18.00 andrà in scena lo show cooking “Mens sana in corpore sano” con l’Associazione Cuochi del Gargano e Capitanata al Villaggio Decathlon di Marina Piccola.

Venerdì 15 settembre doppio appuntamento al Castello Svevo (sala normanna): alle 10.30 il convegno “Presente e futuro dello sport: gli eventi sportivi come volano del turismo”, a seguire, la presentazione della candidatura di Vieste Comune Europeo dello Sport. Nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 a Marina Piccola previste attività sportive a cura delle associazioni locali.

La giornata si chiuderà alle 21.30 all’anfiteatro Carlo Nobile con Beppe Signori, Maurizio Iorio e Domenico Carella che presenteranno i loro libri “Fuorigioco”, “Dallo scudetto al beach soccer” e “La nazionale degli scappati di casa”.

Saranno sempre Beppe Signori e Maurizio Iorio ad aprire la giornata di sabato 16 settembre, alle ore 9.00 all’auditorium “Fazzini – Giuliani”, con la presentazione dei libri “Fuorigioco” e “Dallo scudetto al beach soccer”. Ad introdurli sarà il giornalista sportivo Domenico Carella.

Alle 10.00 incontro sull’alimentazione del giovane sportivo con la biologa e nutrizionista Libera Latino all’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “E. Mattei” e, in contemporanea, attività sportive per gli studenti al Villaggio Decathlon – Omnisport.

Nel pomeriggio alle ore 16.00 a Marina Piccola, in acqua con il campione mondiale di nuoto Domenico Acerenza.

La festa dello Sport si chiuderà domenica 17 settembre con la premiazione delle associazioni, in programma alle ore 10.30 al Cineteatro Adriatico.

“Viestival” è un evento organizzato dal Comune di Vieste con il patrocinio di Regione Puglia, Settimana Europea dello Sport, Sport e Salute, Coni, Fondazione la Capitanata per lo Sport, Aces Italia, Aces Europe e con il supporto di Decathlon e Cineteatro Adriatico.