A Vieste la giornata europea del mare

Sarà il ponte del 2 giugno a fare da cornice ad un evento dedicato alla sostenibilità che vede il mare protagonista ed a celebrare questo riconoscimento europeo. 'Vieste4Blue' questo il titolo del progetto premiato con il riconoscimento di 'Emd in my country 2022'.

“Vieste ha con il mare radici profonde – dichiara l’assessore al turismo Rossella Falcone - ed anche nella sua storia recente la nostra città ha creato attorno al mare una identità e della propria economia. La Giornata Europea del Mare rappresenta, dunque, un importante riconoscimento internazionale di questo legame profondo tra la città e il mare e un’opportunità straordinaria per far conoscere la nostra storia, il nostro sguardo sul futuro, progetti ed idee. Sarà un momento di attività per aumentare la conoscenza sulla forza delle nostre scelte a sostegno e per la tutela del mare”.

Ufficialmente istituita il 20 maggio 2008 dal presidente del parlamento europeo, la giornata europea del mare (european maritime day) viene celebrata ogni anno in Europa, dove intorno al focus del mare si organizzano diversi eventi che coinvolgono enti, aziende, istituzioni, esperti, scuole, studenti e tanti altri soggetti. 'Vieste4Blue' è stata premiata perché nella proposta ha previsto una parte operativa dedicata alla tutela del mare, al beach cleaning e dei tour in barca per scoprire la biodiversità del territorio, ma anche perché l’amministrazione comunale ha presentato dei contenuti di valore rispetto alla tutela della sostenibilità.

“Un’occasione in più per accendere le luci dei riflettori europei verso la nostra destinazione - ha sottolineato Rossella Falcone -. Ci è stato assegnato un logo che accompagnerà tutti gli eventi legati alla giornata europea. La data è quella del 3 giugno, ma l’evento si svilupperà lungo tutto il ponte dall’ 1 al 5 giugno. Sarà anche l’occasione per le famiglie di far partecipare i propri bambini ad iniziative formative che parleranno ai visitatori ed ai cittadini di Vieste”.

L’amministrazione comunale nei prossimi giorni definirà il calendario degli eventi a sostegno di 'Vieste4Blue', anche sulla base delle indicazioni ricevute, perché, lo ricordiamo, emd è l'acronimo creato dalla direzione generale per gli affari marittimi e la pesca della commissione europea e sta per european maritime day (giornata europea degli affari marittimi) evento concepito per celebrare la giornata europea del mare, e Vieste potrà fregiarsi del titolo di 'Emd in my country'.