A Vieste la terza edizione del triathlon olimpico ‘Adriatic Series’

Vieste è pronta ad accogliere la terza edizione del triathlon olimpico targato Flipper. Domenica 2 giugno si svolgerà la quarta tappa di ‘Adriatic Series’, un triathlon olimpico in versione Gold, con il massimo degli standard richiesti per una gara della Federazione Italiana Triathlon, in un contesto riconosciuto come uno dei più evocativi al mondo. La zona cambio e la finish line sono stati spostati infatti presso il Lungomare Mattei, accanto al famosissimo e leggendario Pizzomunno, un imponente monolite in pietra calcarea alto 25 metri.

La partenza è prevista alle 8.30, le premiazioni alle 12.30. Per le iscrizioni on line c’è tempo fino alle 23.59 del 29 maggio.