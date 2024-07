‘Vieste in Love’, sul Gargano arriva Maurizio Lastrico

Per la rassegna ‘Vieste in Love’, nella cittadina garganica arriva Maurizio Lastrico. L’appuntamento è per il 31 agosto alle 21.30 a Marina Piccola.

Maurizio Lastrico. Genovese classe 1979, Si diploma come attore presso la scuola del Teatro Stabile di Genova, lavorando poi in produzioni dello stesso. All’attività di attore si affianca anche quella di comico e cabarettista. Nel 2009 è in onda su Canale 5 a ‘Zelig Off’ proponendo una Divina Commedia rivisitata, temi di vita quotidiana in lingua dantesca.

Dal 2020 al 2016 è fisso in prima serata a Zelig sempre su Canale 5. In questo arco di anni inizia a girare per l’Italia con 2 sue tournée di spettacolo di cabaret, nel 2010/2011 ‘Quando fai qualcosa in giro dimmelo’ e nel 2013 ‘Facciamo che io ero io’ con la regia di Giele Dix. Ha un cameo in ‘Sole a catinelle’ film del 2013 di Checco Zalone. Al cinema e al teatro alterna la tv dove compare in diverse fiction di successo: ‘Don Matteo’, ‘Made in Italy’, ‘Tutto può succedere’.