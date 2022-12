Vieste, il mare e i trabucchi tra storia e tradizione

In occasione delle feste natalizie, lunedì 2 gennaio il Polo Culturale di Vieste e Archeologica s.r.l., in collaborazione con l'Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, vi propone un’interessante itinerario alla scoperta dell’architettura dei tradizionali trabucchi del Gargano, con un’esperienza unica di pesca, ed un percorso storico archeologico incentrato sul tema del mare e sull’importanza della marineria nel corso dei secoli.

L'itinerario avrà inizio dalla Marina Piccola, racchiusa tra Punta San Francesco e il centro storico medievale, e Punta Santa Croce fino al borgo ottocentesco; da qui si scorge il Faro sull'Isolotto di Sant'Eufemia, punto di riferimento per le rotte di navigazione tra il medio e basso Adriatico. Ai suoi piedi la Grotta di Venere Sosandra, santuario marittimo frequentato tra il III sec. a.C. e l’età medievale e moderna. La passeggiata prosegue sul Lungomare Colombo, fino ad arrivare al Trabucco di Punta Santa Croce, dove i maestri Trabuccolanti accoglieranno i visitatori coinvolgendoli attivamente in una battuta di pesca. Calate in mare le reti, i membri dell'associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici racconteranno la storia e le tecniche costruttive dei trabucchi e della pesca, occasione per un momento conviviale a base di focaccia garganica, taralli, olive e vino.

Dopo questa esperienza unica sul trabucco, percorrendo il Lungomare Vespucci e costeggiando il Porto di Vieste, si giunge al Museo Civico Archeologico M. Petrone, che custodisce la storia del territorio di Vieste e una ricca collezione di reperti legati al mare. La visita guidata avrà inizio alle ore 10.30, con appuntamento presso la Marina Piccola (davanti all'InfoPoint di Vieste) e terminerà al Museo Civico Archeologico alle 13.00 circa. Costo attività: 15,00 € - 13,00 € (ridotto per bambini da 4 a 10 anni), comprensivo di visita guidata, Museo ed esperienza al Trabucco. Le prenotazioni obbligatorie dovranno pervenire tramite link: https://forms.gle/aBNHrE1c6iu3cuoA9

Per info: 3299585536 o archeologicasrl@gmail.com

L’attività sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e con condizioni meteorologiche favorevoli.