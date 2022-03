Alla scoperta delle meraviglie di Vieste: visita guidata al museo e passeggiata nel centro storico con Archeologica

Sabato 19 marzo, a partire dalle ore 10.30, la società Archeologica s.r.l. – Servizi e progetti per i Beni Culturali in collaborazione con il Comune di Vieste e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, propone, in occasione della "Fanoja di San Giuseppe", una passeggiata alla scoperta dell'antico centro storico di Vieste, dei suoi monumenti e tesori archeologici.

L'itinerario storico-archeologico avrà inizio presso "Porta Alta", per poi ammirare la Cattedrale di S. Maria Assunta, di stile romanico, edificata nell'XI secolo, internamente divisa in tre navate da colonne bianche sormontate da capitelli ornati a motivi animali e vegetali. Si prosegue verso l'imponente architettura del Castello che domina il borgo antico, edificato in età sveva e ampiamente ristrutturato in epoca aragonese (al momento visitabile solo dall'esterno). Entrando nel cuore del centro storico, superata la "Chianca Amara", simbolo dell'eccidio da parte dei Turchi nel 1554, scopriremo gli scorci caratteristici di Piazza Ripe, Piazza del Seggio, sede dell'antico municipio. Da qui si raggiunge "Porta Bassa", presso Piazza Vittorio Emanuele, chiamata Piazza del Fosso.

Attraversando corso Fazzini, raggiungeremo il Museo Archeologico M. Petrone, ospitato nel complesso conventuale della Beata Vergine degli Angeli, per scoprire la ricca collezione museale che va dall'età preistorica all'età romana.

La visita guidata avrà inizio alle ore 10.30 con appuntamento in via Vittorio Veneto (di fronte Ufficio Postale) e terminerà alle ore 13.00 circa presso il Museo Civico Archeologico, ultima tappa in programma.

Il costo della visita guidata è di 7,00 € a persona (comprensivo di visita guidata nel centro storico e al museo)

Le prenotazioni obbligatorie dovranno pervenire tramite link.

Per info: Museo Civico Archeologico Vieste +39 353 4299517

In concomitanza con l'evento, sabato 19 marzo, sarà possibile visitare il Museo Civico Archeologico M. Petrone nei seguenti orari: mattina ore 11.00 - 13.00 e pomeriggio ore 17.00 - 19.00

Ph. Andrea Belardinelli Fotografie

Si specifica che le attività sono organizzate nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione del rischio contagio da Covid-19, per cui saranno opportunamente indicate a tutti i partecipanti le regole da seguire durante tutto il percorso (obbligo di mascherina e distanziamento sociale, obbligo di green pass "rafforzato" presso il Museo Civico).

La visita, rivolta ad un gruppo massimo di 25 partecipanti, si considera confermata una volta raggiunto un gruppo minimo di 10 prenotazioni.

Foggia, 12/03/2022

Info: Archeologica srl +39 3299585536