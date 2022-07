Vieste Music Festival, il contest che promuove i talenti musicali del Gargano

Musica, amore e territorio si intrecciano sul Gargano con la nuova edizione di “Vieste Music Festival” in programma il 6 settembre 2022 a Marina Piccola, nell’ambito della rassegna Vieste in Love.

L’estate pugliese si veste di rosso per gli eventi che riempiranno le strade di Vieste tra il 3 e l’11 settembre e “Vieste Music Festival” sarà l’occasione per metterci il cuore nel proprio sogno legato al mondo della musica. L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti a Vieste, sul Gargano o in provincia di Foggia: basterà avere voglia di mettersi in gioco ed esibirsi con entusiasmo per far apprezzare qualità e talento musicale.

Per partecipare basterà inviare la candidatura con un messaggio privato alla pagina Bluemoon Studio - Vieste, indicando: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email, corredando il tutto con una demo dell’esibizione. Un gruppo di esperti nominati dall’organizzazione valuterà i video e in caso di superamento della prova, i candidati verranno convocati per l’esibizione - in presenza di una Giuria qualificata - in programma il 6 settembre.

In palio per chi si aggiudicherà questa edizione del Vieste Music Festival un premio che potrà permettere al vincitore o vincitrice di affacciarsi nel panorama musicale italiano.

Info - 340 085 4300