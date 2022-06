Torna il Vieste Magic Festival: due serate di spettacoli con grandi comici e illusionisti

Prezzo non disponibile

Torna il Vieste Magic Festival, l’evento estivo più suggestivo della Perla del Gargano.

Dopo il grande successo del 2019, è in programma sabato 2 e domenica 3 luglio una seconda edizione ancora più ricca di magia e divertimento, con ospiti provenienti da noti programmi televisivi, con rinomati artisti del mondo della comicità magica e di star internazionali. Testimonial d’eccezione sarà Alessandro Cecchi Paone.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con l’Academy of Magic & Science di Cambridge. La direzione artistica è affidata ad Alexis Arts, nome d’arte di Danilo Audiello, illusionista, attore e direttore creativo di fama internazionale, vincitore del premio Mandrakes D’Or di Parigi, considerato l’Oscar della magia, e detentore di 7 Guinness World Records.

Il Festival della magia della città di Vieste propone due serate ad ingresso libero all’insegna delle emozioni, delle sensazioni e della meraviglia in Piazza di Marina Piccola con inizio alle 21.

Un grande evento condotto dallo stesso Alexis Arts al cui interno sarà celebrata una figura importante del territorio di Capitanata, Tony Slydini, al secolo Quintino Marucci, scomparso 31 anni fa, illusionista noto in tutto il mondo che ha connesso la psicologia e l’arte della magia.

Si parte dunque il 2 luglio con “Il Galà dell’Incanto” che condurrà gli spettatori in una serata ricca di divertimento, con un cast artistico d’eccezione a cominciare da Marco Berry, illusionista, conduttore tv e inviato per un decennio dello show “Le Iene”, e proseguendo con Samuel Barletti, considerato il più bravo ventriloquo del mondo, vincitore di un’edizione di Italia’s Got Talent, poi con il comico e illusionista proveniente da Zelig, Alessandro Politi, e chiudendo con la magica voce dell’imitatore Stefano Bucci.

La seconda serata, quella di domenica 3 luglio, è intitolata “Galà delle Meraviglie” e proporrà uno spettacolo caratterizzato dallo stupore durante il quale sarà tributato il Premio Slydini al Premio Oscar Gabriella Cristiani in collegamento da Los Angeles.

Sul palco si esibirà un altro cast esclusivo formato da I Lucchettino, nome del duo comico Tino Fimiani e Luca Regina, Francesco Scimemi e i suoi momenti di magicomio, Andrea Paris, vincitore del programma “Tú sí que vales”, ed altri artisti.

"Il Festival di quest’anno sarà un varietà ricco di sorprese che stupirà grandi e bambini – annuncia Alexis Arts - un viaggio tra luci, musiche e colori dell’arte dell’impossibile. L’obiettivo è quello di sorprendere e di allietare, ma al tempo stesso di ispirare gli spettatori nel ricordarsi che anche ciò che ci può sembrare a prima vista “impossibile” può divenire possibile".