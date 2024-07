Tappa a Vieste per 'Libro Possibile', ecco il programma e gli ospiti

Dal 23 al 27 luglio la 23esima edizione del ‘Libro Possibile’ fa tappa a Vieste. Tema di quest’anno è ‘Where is the love?/Dov’è l’amore?’ e gli appuntamenti si svolgeranno tutti nella splendida cornice di Marina Piccola. Questo il programma dettagliato.

Martedì 23 luglio alle 21 Rosella Santoro (direttrice artistica del Libro Possibile) presenta sul palco, il ‘giornalista e attivista più arrestato dell’Iran’, (ben 14 volte), nonché marito del Premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi. La ‘leonessa dell’Iran’, come la chiamano le donne della sua terra, attualmente si trova nella prigione di Teheran, con una condanna a oltre 12 anni di reclusione inflitta dal regime degli Ayatollah, con l’accusa di ‘propaganda contro la Repubblica islamica dell’Iran’. Il 16 aprile in Italia è stata pubblicata la versione tradotta del libro di Narges Mohammadi, ‘Più ci rinchiudono, più diventiamo forti’ (Mondadori). Il marito Taghi Rahmani vive da esule in Francia assieme ai due figli gemelli quasi maggiorenni. Non smette di ricordare pubblicamente l’impegno della moglie nel far conoscere la situazione dell’Iran nel mondo e la costante violazione dei diritti umani. Giornalista indipendente, scrittore iraniano e professore universitario, Rahmani ha trascorso un totale di 16 anni in carcere per le sue inchieste sul regime, ha più volte lanciato appelli alla comunità internazionale affinché si opponga e delegittimi il regime teocratico.

Sul palco con Rahmani, interviene la giornalista iraniana e ricercatrice senior in Storia Contemporanea presso l’Università dell’Insubria, Farian Sabahi, autrice di saggi di storia sull’Iran, sullo Yemen, dei reportage ’Un'estate a Teheran’ e ’Islam: l’identità inquieta dell’Europa’, del reading teatrale 'Noi donne di Teheran’, nonché di ‘Esilio’ (Jouvence, 2014), libro-intervista al premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi. Modera Stefania Pinna, giornalista di SkyTg24.

La serata prosegue alle 22.15 con Giorgia Messa (giornalista e responsabile Relazioni Esterne del Libro Possibile) che presenta l’inedito concerto-spettacolo ‘Love Letters…il vento ci porterà via’, declinato sul tema di questa edizione, ‘Where is the love?’ e pensato come omaggio alla figura di Narges Mohammadi e al suo impegno per la libertà per le donne in Iran. La poesia civile di Cosimo Damiano Damato incontra la canzone d’autore di Simona Molinari. Poeta, drammaturgo e regista cinematografico e teatrale, lo scrittore di 'HASTA sempre MARADONA' (Aliberti), si esibisce sul palco con la splendida cantautrice jazz e swing, accompagnata alla chitarra da Egidio Marchitelli, mentre Lucia Scarabino, prima ballerina della notte della Taranta, scandisce la narrazione sul palco a passo di danza.

Mercoledì 24 luglio la serata si apre alle 20 con Dario Vergassola. Il comico, cantautore e scrittore ligure interviene in qualità di autore di ‘#Liguria, terra di mugugni e di bellezza', (Mondadori Electa), su misteri e bellezze liguri, attraverso itinerari meravigliosi che la attraversano da Ponente a Levante. Ironico e spietato con i difetti ma anche ignaro degli innegabili benché sconosciuti pregi dei liguri l’autore fa scoprire gli angoli più nascosti, gli scorci più ambiti, le leccornie dolci e salate a cominciare, naturalmente, dalla mai troppo decantata focaccia. Coste e crinali, sentieri e calette, ville e giardini, palazzi e chiesette vengono svelati dall’occhio esperto e dalla scrittura graffiante di un vero innamorato di questa splendida regione. Presenta Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile.

Alle 20.40 Michele Ainis e Luca Sommi tributano con i loro libri la Costituzione italiana, dichiarando un vero e proprio atto di amore verso il la nostra carta costituente. Ainis professore di Diritto Pubblico, nel suo saggio ‘Capocrazia' (La Nave di Teseo), analizza il presidenzialismo, la grande riforma annunciata dal Governo Meloni. Luca Sommi con ‘La più bella. Breve corso per amare la Costituzione" (Baldini+Castoldi) ha concepito un atto devozione verso la Carta costituzionale italiana. Il libro nasce come guida per districarsi nella scottante e attuale querelle intorno alla necessità di riforme costituzionali. Il breve corso di ‘educazione alla bellezza’ proposto dal giornalista di Accordi & Disaccordi mira, dunque, a diffondere rispetto e amore verso il documento fondamentale su cui si è costruito e sviluppato il nostro Paese.

Alle 21.20 il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, presenta ‘La scuola dei talenti" (ed. Piemme). Nel testo il ministro riflette sul ruolo della scuola nella società di oggi e del futuro. Con un'analisi molto attenta dei dati a disposizione, il Ministro analizza le virtù della scuola italiana, ma anche le molte criticità, i problemi legati alla dispersione scolastica, al perduto prestigio sociale ed economico del corpo docente, evidenziando le riforme attuate e quelle future. Un libro necessario e utile per tutti, docenti, studenti, cittadini. Modera Stefania Pinna giornalista Skytg24.

Ci può essere amore anche in assenza di gravità? Alla domanda risponde l’astronauta italiano Walter Villadei, da pochi mesi rientrato dallo spazio, dove per 23 giorni ha condotto la missione Axiom 3 sulla Stazione spaziale internazionale. Il cosmonauta, alle 21.50 ‘atterra’ sul palco del ‘Libro Possibile’ a Vieste per raccontare la sua esperienza tra le stelle e analizzare il ruolo dell’Italia nelle missioni spaziali. Presenta Marta Meli di Skytg24.

Altrettanto ‘cosmico’ è l’incontro in programma alle 22.20 tra due autentiche stelle della narrativa in giallo: Petros Markaris e Diego De Silva. I due pluripremiati giallisti di fama internazionale, i cui romanzi oltre a essere tradotti in diverse lingue, hanno dato vita a serie TV crime diventate autentici cult, sono protagonisti dell’inedito faccia a faccia ‘Fiction e Letteratura’ pensato in esclusiva per il Libro possibile. Petros Markaris, famoso autore greco di romanzi polizieschi ambientati ad Atene, ‘padre" del commissario Kostas Charitos, il ‘Montalbano di Atene", incontra Diego De Silva, amato creatore dell’avvocato Malinconico, protagonista di sei libri e di una serie TV di successo interpretata da Massimiliano Gallo. Tra indizi comuni e peculiarità dei loro personaggi, i due scrittori fanno il punto sulle dinamiche di contaminazione tra libri e tv.

A quarant’anni dalla morte di un leader politico amatissimo come Enrico Berlinguer, Marcello Sorgi, ex direttore e oggi editorialista del La Stampa, ha scritto un autentico tributo alla memoria dell’iconico leader del PCI, con ‘San Berlinguer. L’ultimo capo del popolo comunista' (ed. Chiarelettere). L’autore lo presenta alle 23 ripercorrendo la parabola politica di Berlinguer, segretario del PCI dal 1972 al 1984, dal compromesso storico con la DC agli anni del distacco dall’Unione Sovietica fino alla sua prematura morte. Presenta Giancarlo Fiume caporedattore TgR Puglia.

Vittorio Sgarbi chiude gli incontri della seconda serata alle 23.30 con una lectio magistralis dal titolo ‘Arte e fascismo. Nell’arte non c’è fascismo. Nel fascismo non c’è arte’,

Il 25 luglio apre gli incontri della serata un dialogo a due voci tra Carlo Cottarelli ed Elsa Fornero. L’attuale direttore dell’osservatorio sui Conti Pubblici dell’università Cattolica di Milano, e l’ex Ministra del Lavoro e delle politiche sociali nel Governo Monti, che ha sempre saputo mettere l"umanità al centro del suo impegno e del dibattito economico italiano, alle 20.15 si confrontano sul tema ‘Formazione per il futuro dei giovani’. Presenta Giancarlo Fiume caporedattore TgR Puglia.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio alle 21 dialoga con il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. L’intervento di Nordio partirà dalla sua ultima pubblicazione ‘Giustizia ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura’ (Guerini e Associati). Intervista a cura di Stefania Pinna di Skytg24.

Alle 21.50 incontro a due voci sui nuovi scenari politici nazionali e internazionali, imposti dalle elezioni in corso in Europa e nel mondo con il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, adesso in libreria con ìSolo la verità. Lo giuro. Giornalisti artisti pagliacci’, (Piemme) e l’editorialista, ex senatore e direttore del Tg1, Augusto Minzolini. Modera Stefania Pinna di Skytg24. Alle 22.30 il professore della LUISS Alessandro Orsini racconta la guerra con il suo ‘Ucraina Palestina. Il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali’ (Paper First). Presenta Giorgia Messa, giornalista e responsabile Relazioni Esterne il Libro Possibile.