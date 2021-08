Reti di donne per il futuro, dal web al palcoscenico: a Vieste l’appuntamento con DEA, #donnecheammiro

A Vieste, il 13 agosto, presso l’Anfiteatro Adriatico, alle ore 21.00 con il patrocinio del Comune di Vieste si svolgerà l’evento: Reti di Donne per il Futuro, dal web al palcoscenico, organizzato dalla community DEA – #donnecheammiro e dall’Associazione Nuova Diapason.

La community DEA – #donnecheammiro è nata 15 mesi fa (ed è composta già da circa 4000 membri) per valorizzare le storie di donne che ogni giorno vivono e lavorano con coraggio, vitalità, determinazione e passione e con lo scopo di creare una rete per condividere e interconnettere queste persone straordinarie presentando e portando alla luce modelli di donne che rappresentano un’idea di futuro visionario a cui ispirarsi.

La community non è più solo virtuale, infatti è già al suo secondo evento off line di livello nazionale, a cui seguiranno altre tappe, tra cui il 28 settembre a Roma, il 2 ottobre a Siena, e a novembre a Milano. Dea #donnecheammiro è una community aperta e inclusiva, è composta da donne e uomini perché la complessità del momento richiede l’apporto di persone capaci di collaborare e agire insieme.

È una vera e propria fucina di idee e suggestioni, un luogo di incontro dove fare networking e lavorare in squadra dove tutti i membri hanno in comune la voglia e la necessità di condividere, crescere e cooperare per costruire una società basata su equità e giustizia sociale. La community è anche internazionale, ci sono membri dai diversi angoli del mondo e rubriche in diverse lingue per fare networking con reti femminili all’estero.

Dalla community è nato il libro autoprodotto e disponibile su Amazon "Donne che creano reti per costruire il futuro” - a cura di Mariangela Cassano e Giusi Miccoli - il primo progetto editoriale che ha coinvolto 30 membri e che raccoglie le storie di 12 donne che si sono raccontate negli appuntamenti serali sui canali social della community. I proventi delle vendite sono devoluti alle organizzazioni Save the Children e ActionAid Italia per progetti di empowerment femminile a favore di donne vittime di violenza.

“Volevamo scrivere un libro manifesto che delineasse il modello di donna DEA: donne libere, soddisfatte di sé stesse, appassionate, coraggiose e instancabili. Tutte donne che non hanno bisogno di chiudere gli occhi per sognare e che giorno dopo giorno progettano, studiano, collaborano e si impegnano per costruire un mondo migliore, più giusto e più equo. Un impegno per le generazioni future. Naturalmente questo è solo il primo di altri progetti editoriali, che stiamo già ideando” dichiara la founder Mariangela Cassano.

Dodici racconti quindi e dodici donne: Marta Doveri, producer tv per scelta e per passione; Anna Beatrice Federici, l’imprenditrice “biodinamica” paziente e coraggiosa; Vera Gheno, che conosce la terra incognita della sociolinguistica; Maria Cristina Koch, filosofa viandante; Raffaela Milano, che lotta per i bambini e le bambine del mondo; Veronica Morino, sociologa investigatrice; Gabriella Nobile, mamma per la pelle; Giuliana Rotola, l’avvocato globetrotter dello spazio; Shukri Said, un fiume in piena per la difesa dei diritti; Katia Scannavini, la donna che realizza il cambiamento; Anna Sirica, manager pubblica per il benessere delle persone; Viviana Varese, chef stellata rigorosa e resiliente.

La community ha fortemente voluto presentare il libro e dare la parola ad alcune donne della propria rete nella splendida cornice dell’Anfiteatro Adriatico di Vieste, coinvolgendo anche l’Assessora alla Cultura Graziamaria Starace che concluderà l’incontro insieme alla founder Mariangela Cassano e alla presidente della Nuova Diapason, Maria Candelma. Sul palco insieme per la prima volta alcune donne della community, introdotte da Lucia Balta e moderate da Chiara Sciannamè. Interverranno: Chiarastella Fatigato, Marina del Giudice, Manuelita Maggio, Mara Marchesiello, Carla Scopece e Maria Pia Vigilante.

Al termine della presentazione del libro, allieterà i presenti con un concerto la talentuosa pianista Virginia Corricelli. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti.

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro.