Torna 'Vieste in Love' e la perla del Gargano diventa regina di cuori per una settimana

È questione di giorni e per una settimana Vieste sarà la regina di cuori della Puglia. È ormai tutto pronto, infatti, per la quarta edizione di ‘Vieste in Love’, la rassegna di appuntamenti dedicata all’amore completamente gratuiti che porterà tra le strade e nelle piazze della città garganica, dal 4 al 10 settembre, arte, musica, danzatori.

Start lunedì 4 settembre sul lungomare di Marina Piccola con ‘Sarà capitato anche a voi’, lo spettacolo comico dello showman Teo Mammucari il quale, attraverso l’ironia e l’umorismo, porterà il pubblico ad esplorare alcune grandi tematiche del nostro vivere. Il 5 spazio alla musica con il concerto di Fabio Concato. Autore elegante, nel suo stile inconfondibile, canterà i suoi grandi successi come ‘Domenica bestiale’ e ‘Ti ricordi ancora’. Il 6 voce ai talenti del Gargano con l’esibizione sul palco del ‘Vieste Music Festival’, la rassegna che premia i talenti del territorio capaci di metterci il cuore nel sogno di esprimere la propria arte con la musica.

Lo sport inteso come condivisione e spensieratezza sarà il protagonista della quarta giornata di eventi, il 7 settembre, con la ‘Vieste Night Run’, l'evento non competitivo in notturna per le strade della città. Cinque chilometri di corsa-spettacolo per la pace, caratterizzata da momenti di festa, animazione e musica. L’8 settembre Marina Piccola si trasformerà in una dance floor con ‘Love Generation’, la maratona musicale con djset e One Two One Two di Radio Deejay.

La giornata dedicata ai più piccoli è il 9 con ‘Vieste dei bambini’. Si parte alle 10.30 con la ‘Festa in spiaggia’ al Paradiso Selvaggio Beach caratterizzato dal festival degli aquiloni, animazione, musica e intrattenimento. Alle 16.30 nel quartiere ottocentesco ci sarà ‘Wonderland’, il fascino dei funamboli e artisti di strada, un festival di giochi itineranti e laboratori green. Alle 19.30 a Marina Piccola il ‘Villaggio dei bambini’ in compagnia dei più amati personaggi delle favole e dei cartoni animati, e la ‘Festa dei genitori’ con Giova Vj. Il 10 settembre il gran finale con ‘Note d’amore’, il concerto-spettacolo interpretato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese e dalla voce narrante del giornalista e conduttore televisivo Francesco Giorgino.

"Vieste in Love – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione in Regione l’assessore al Turismo del Comune di Vieste, Rossella Falcone – mira a destagionalizzare il turismo in città, portando visitatori in un periodo di bassa stagione e a coinvolgere l’intera popolazione a partecipare attivamente alle iniziative che, per una settimana, coloreranno la città. Sono obiettivi pienamente raggiunti nelle scorse edizioni e che, sono sicura, saranno confermati quest’anno”.

“Regina degli arrivi e delle presenze pugliesi ormai da anni – ha evidenziato il direttore del Dipartimento Turismo Aldo Patruno – Vieste potrebbe sedersi sugli allori e godere di questo successo ininterrotto, e invece sceglie di diversificare e qualificare sempre più la sua offerta, in linea con la strategia regionale, puntando moltissimo su arte e cultura. Soltanto nelle ultime settimane a Vieste si sono succeduti il Libro Possibile, Festambientesud, il folklore con la tarantella garganica, senza contare l'acquisizione di una parte del Castello, che attualmente è di proprietà demaniale dello Stato, per rendere ancora più ampia l'offerta del patrimonio culturale. Oggi c’è Vieste in Love che è ormai un brand di riconoscimento della destinazione Vieste con numeri che oggettivamente confermano che questa è la strada giusta”.

“I visitatori – ha continuato Patruno – passano da 50mila a 70mila dal 2019 al 2022 e si punta a 300mila presenze nel mese di settembre, quando l'anno scorso erano arrivate a 238mila. Numeri che non si possono discutere, che si fanno perché si lavora, perché con una programmazione decennale si prova a immaginare il futuro, anche quando questo futuro viene sconvolto da cose che nessuno avrebbe immaginato, come il Covid. Eppure è quanto è accaduto nel 2022 quando siamo tornati e abbiamo superato i livelli pre-COVID e gli operatori hanno ripreso a lavorare, anche grazie all’enorme sostegno finanziario che la Regione ha assicurato tramite ristori e aiuti per la ripartenza”.

“La strategia di Vieste – ha concluso – coincide perfettamente con la strategia regionale: affiancare al prodotto balneare il prodotto natura, benessere, sport, paesaggio, enogastronomia, arte e cultura, con una forte proiezione internazionale che l'opera ‘Building Bridges’ di Lorenzo Quinn testimonia nella maniera migliore possibile”.