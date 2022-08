'Vieste in love': con i contest 'Vetrine' e 'Balconi' la capitale dell'estate pugliese si veste d'amore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’amore muove il sole, le altre stelle, ma anche balconi e vetrine tra le strade della città garganica più ricercata nell’estate pugliese. Dal 3 all’11 settembre si terrà la Vieste in Love, una rassegna di appuntamenti imperdibili dedicati a quel sentimento alla base di ogni nostro gesto: l’amore.

Gli eventi previsti nel cartellone si svolgeranno in un’atmosfera magica grazie al coinvolgimento di residenti e commercianti che dedicheranno le proprie energie per decorare ogni viuzza e strada a tema amore.

Le attività commerciali potranno partecipare alla terza edizione del concorso 'Vieste in vetrina': la creatività degli esercenti potrà essere premiata con una vacanza in Italia. Una giuria valuterà l’allestimento più bello e romantico.

A completare il vestito a tema che indosserà Vieste ci penserà la popolazione, sempre più affezionata alla rassegna: la partecipazione collettiva dei viestani è una delle caratteristiche più belle della Vieste in Love. Il concorso 'Balconi in Love' coinvolgerà i cittadini, chiedendo loro di mettersi in gioco con idee sorprendenti e accattivanti per allestire i propri balconi. Anche in questo caso una giuria valuterà il balcone più “sentimentale” e lo premierà con una crociera.

Si possono avere maggiori informazioni e dettagli per partecipare ai contest telefonando allo 080.3976001 oppure inviando una mail a info@viesteinlove.it.