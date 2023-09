Vieste è stata la capitale dell'amore

Non ha deluso le aspettative. Vieste è stata davvero la capitale dell’amore. La quarta edizione di ‘Vieste in Love’, la rassegna di appuntamenti dedicati all’amore, infatti, si è conclusa con un bilancio positivo. Sono stati tantissimi i cuori che si sono promessi amore eterno tra i vicoli della città di Cristalda e Pizzomunno animati da musica, arte, cuori e baci per una settimana. Merito anche dei residenti e dei commercianti che si sono lasciati coinvolgere addobbando a tema strade, balconi e vetrine.

“La Vieste in Love per me rappresenta l’evento del cuore – ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Vieste, Rossella Falcone – e non è una semplice rassegna di eventi che si susseguono, ma un format pensato sul coinvolgimento della cittadinanza, la vera protagonista della kermesse, e delle oltre mille attività commerciali e questo permette all’evento di avere l’entusiasmo di crescere sempre più. L’obiettivo era quello di destagionalizzare il turismo in città, portando visitatori in un periodo di bassa stagione, con numeri andati ben oltre le aspettative”.

La rassegna, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360, ha dato spazio a tutte le sfumature dell’amore: da quello per la risata con lo spettacolo del comico Teo Mammucari a quello per la musica d’autore con il concerto di Fabio Concato, passando per ‘note d’amore’, il concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese con la voce narrante del giornalista e conduttore televisivo Francesco Giorgino. Nel cartellone ci sono stati eventi per tutte le età come ‘Love generation’, che ha trasformato il lungomare di Marina Piccola in una dance floor con i dj set di M2O e Radio Deejay, e una giornata dedicata interamente ai più piccoli con spettacoli di artisti di strada, animazione, musica e intrattenimento. Sono stati premiati i talenti del territorio, mentre l’amore per lo sport, inteso come condivisione e spensieratezza, è stato protagonista della corsa-spettacolo notturna per le vie della città.

“A Vieste abbiamo trovato un’amministrazione pronta e disponibile ad investire in un progetto che aveva tutti i requisiti per arrivar lontano – ha spiegato Maurizio Altomare, art director di Studio360 – e in questa settimana la città è stata presa d’assalto, le attività commerciali ci hanno riportato la loro soddisfazione. La promessa per il prossimo anno è di tornare con una nuova Vieste in Love sempre più qualificata e partecipata”.