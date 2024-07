Il cantautore viestano Musa in finale a 'Ivisionatici Music Fest'

Il cantautore Samuele Ranalli, in arte muSa, in finale a 'Ivisionatici Music Festival'.

L’evento, che si terrà il 10 luglio a Roma, presso Parco Appio, è indetto dall’associazione culturale Ivisionatici e realizzato con la media partnership di Rai Radio Live Napoli, il patrocinio del Nuovo Imaie e la collaborazione di Radio City4You.

Samuele Ranalli, in arte 'muSa', classe 2003, è un cantautore e pianista viestano.

Lavora nel campo dell’intrattenimento musicale presso strutture turistiche partecipando, inoltre, ad eventi promossi dal comune di appartenenza e dall’associazione musicale di cui fa parte dal 2016. Ha iniziato a scrivere e comporre seguendo l’impostazione piano-voce nel 2020, per poi concentrarsi sul produrle, con l’aiuto di terzi. Il principale genere musicale a cui si accosta è quello indie/pop considerato dal neoartista il più conforme ad esprimere ricordi ed emozioni vissute, proiettando l’ascoltatore, in pochi versi nel suo io più intimo. Nel 2022 vince il “Vieste music festival”, pubblicando successivamente il suo primo singolo “Marte in Ariete”.

La finale avrà inizio alle 19 con un blu carpet all'interno della location, durante il quale sfileranno artisti e ospiti, che verranno intervistati dai media partner presenti. Saranno presenti nell’area carpet anche due importanti realtà attive nella salvaguardia dell’ambiente: il Wwf Roma e Area Metropolitana, che promuoverà le sue mission riguardo la salvaguardia dell’ambiente e le specie a rischio, e Marevivo, che da quasi 40 anni si occupa della difesa del mare.

Inoltre, That’s Radio, media partner del contest, intervisterà gli artisti finalisti e ospiti. A partire dalle 19:30, invece, l’organizzazione ospiterà un evento unplugged presentato e organizzato dalla cantautrice Sara Jones. I 20 finalisti si esibiranno, a partire dalle ore 21:00, sul main stage di Parco Appio. Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità presieduta da Federica Abbate.

Ad affiancare l’autrice e cantautrice in giuria ci saranno: la giornalista Beatrice Tominic, la speaker Myriam Fecchi e la casting manager Paola Favale. A presentare l'evento sarà Riccardo Zianna e, durante la finale, si esibirà come special guest la cantautrice Veronica Di Nocera. Opening act dell’evento saranno Ruggero Ricci e la cantautrice Isotta. Tutti gli artisti in gara avranno la possibilità di realizzare un brano inedito da registrare in studio, grazie alla collaborazione con le 20 etichette discografiche, partner del festival. Inoltre, i vincitori di ogni categoria avranno la possibilità di aggiudicarsi: videoclip, masterclass formative, un mese di ufficio stampa, live in altri festival, borse di studio, un tour radiofonico e tanti altri premi.